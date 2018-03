Auch die junge Liv Süchting machte am Sonntag Fehler, die am Ende zur knappen Niederlagen beitrugen. (Björn Hake)

Oyten. Am Ende ist es nichts mit der erhofften Revanche für die Drittliga-Handballerinnen des TV Oyten geworden: Nachdem die „Vampires“ bereits das Hinspiel gegen die HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen mit einem Tor verloren hatten (31:32), war es beim zweiten Aufeinandertreffen wieder eine ganz knappe Kiste. 25:24 (14:14) lautete am Sonntag das Resultat nach spannenden 60 Minuten für die Gäste aus dem hohen Norden.

Ob der Sieg in der Vorwoche beim VfL Stade der erhoffte Befreiungsschlag gewesen sei, würde sich gegen die HG OKT zeigen, hatte Sebastian Kohls nach dem 36:24-Erfolg beim Ligaschlusslicht und designierten Absteiger aus dem Kreis Stade gesagt. Viel schlauer war der Coach des TV Oyten am Sonntag aber nicht. „Natürlich ist eine Niederlage mit einem Tor ärgerlich“, sagte Kohls, „aber die Leistung macht auch Mut.“ In seinem Resümee sprach Oytens Trainer vom „vielleicht stärksten Heimspiel in dieser Saison“. In der Tabelle tritt der amtierende Meister nach der achten Saisonniederlage allerdings weiter auf der Stelle. Als Siebter weist der TV Oyten acht Zähler Rückstand auf die HSG Jörl auf, die Platz sechs belegt. Nach oben geht somit nicht mehr viel für die Frauen aus dem Verdener Nordkreis. Sebastian Kohls: „Trotzdem geht es in die richtige Richtung. Wir hätten uns gerne belohnt. Der Gegner spielt es mit sechs Siegen im Rücken dann auch clever zu Ende.“

Von Anfang an ausgeglichen

Tatsächlich war es zwischen den Gästen aus Schleswig-Holstein, die als Fünfter nur zwei Zähler weniger auf dem Konto haben als Spitzenreiter Buxtehuder SV II, und dem TV Oyten von Beginn an ein enges Match. Nach 14 Minuten führte der Titelgewinner der Vorsaison durch einen Treffer von Jacqueline Nowak erstmals mit zwei Toren beim 8:6. Den knappen Vorsprung behauptete die Heimsieben im weiteren Verlauf über 12:11 – Tabea Webner hatte in Unterzahl aus dem Rückraum getroffen – bis zum 14:13. 30 Sekunden vor Ende des ersten Abschnitts traf Franziska Peters (sechs Treffer) für die Mannschaft von Coach Sebastian Schräbler zum Pausenstand.

Die zweite Halbzeit begann suboptimal für die Oytennerinnen. Zunächst vertändelte Liv Süchting im Angriff den Ball, wenig später handelte sich die junge Nienburgern mit einem Griff in den Wurfarm ihrer Gegnerin eine Zeitstrafe ein. Den fälligen Siebenmeter verwandelte Imke Seidel für die HG OKT zum 15:14. Nach dem 16:16 durch Denise Engelke folgte die schwächste Phase der Heimmannschaft. Nach technischen Fehlern von Viktoria Otten und Tabea Webner sowie Fehlwürfen von Patricia Lange und Liv Süchting leuchtete eine 19:16-Führung der Gäste von der Anzeigetafel der Pestalozzihalle. Sebastian Kohls reagierte und nahm eine Auszeit. Auch sein Kollege Schräbler hatte eine Idee: Der Coach der Gäste stellte seine Deckung um – von defensiv auf offensiv.

Die Freiräume wussten Oytens Spielerinnen fortan zu nutzen. Zunächst verkürzte Denise Engelke (21:22/52.). Fünf Minuten vor dem Ende war der TV Oyten endgültig zurück im Spiel. Jana Kokot zeichnete vom Kreis für das 23:23 verantwortlich. Schlussendlich hatten die „Vampires“ danach auch ein wenig Pech. Zunächst traf Kea Drewes den Innenpfosten, dann entschieden die Schiedsrichter gegen Drewes auf Offensivfoul. Nachdem Linksaußen Franca Jakob 50 Sekunden vor Ultimo zum 24:25 getroffen hatte, lief die Uhr dann gegen die Kohls-Truppe. Der Gegner, meinte Kohls, habe unter dem Strich dann vielleicht auch den einen Fehler weniger gemacht.