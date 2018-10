Ihr Treffer zum 1:2 gegen den VfL Wingst sollte nicht genügen: Holtebüttels Jamina-Jana Zaugg (blaues Trikot). (Karsten Klama)

Landkreis Verden. Der Höhenflug des TSV Bassen geht weiter. Die Fußballerinnen von Trainer Bastian Okrongli haben das Spitzenspiel der Bezirksliga West gegen die SG Nartum/Horstedt dank des Treffers von Mona-Cassandra Welke gewonnen und weisen als Tabellenführer vier Punkte Vorsprung auf Verfolger VSV Hedendorf-Neukloster auf. Dieser besiegte den TSV Fischerhude-Quelkhorn. Im Tabellenkeller steckt weiterhin der SV Holtebüttel. Das Team von Andreas Dressler verlor beim Aufsteiger VfL Wingst, der seinen ersten Saisonsieg feierte.

TSV Bassen - SG Nartum/Horstedt 1:0 (0:0): Vor der Pause setzte die SG dem Spiel ihren Stempel auf, agierte bestimmend und beschäftigte Bassens Defensive fast pausenlos. Insbesondere Torjägerin Lucie Müller war ständiger Unruheherd. Der Tabellenführer selbst kam nicht ein Mal gefährlich vor das Tor der Gäste. Zur Pause nahm Okrongli einige Umstellungen vor, was sich zunächst nicht auszahlen sollte. In der 49. Minute musste Bassen mit vereinten Kräften auf der Torlinie klären. Eine Minute später zielte eine SG-Stürmerin knapp über Bassens Tor. Nach einer Stunde war es zum wiederholten Mal Keeperin Uta Schulenberg, die mit einer Glanztat einen Rückstand verhinderte. In der 66. Minute fiel dann der Treffer des Tages. Die zur Pause eingewechselte Mona-Cassandra Welke jagte den Ball per Freistoß aus gut 25 Metern in Richtung Tor. Das Leder flog durch die Mauer und fand den Weg in die Maschen. In der Folge war zu erkennen, dass Nartum einen Zähler mitnehmen wollte, denn die Elf machte weiter Druck, ohne jedoch den ersehnten Torerfolg zu feiern. „Es war ein sehr glücklicher Sieg unserer Mannschaft“, atmete Bassens Pressesprecher Uwe Norden nach Abpfiff tief durch.

VfL Wingst - SV Holtebüttel 2:1 (1:0): Andreas Dressler hatte einmal mehr Probleme, eine Elf auf die Beine zu stellen. „Es fehlten wieder mehrere wichtige Spielerinnen“, haderte der SVH-Coach, der erstmals nach drei Jahren Svenja Wöbse aufbot. Wöbse hat aber erheblichen Trainingsrückstand und wurde erst nach einer Stunde eingewechselt. Wie wichtig sie für das Team sein kann, bewies die routinierte Spielerin mit dem gut getimten Pass auf Jamina-Jana Zaugg in der 68. Minute, die für das 1:2 verantwortlich war. Nach dem Treffer warf der SVH alles nach vorn und kämpfte um das Ausgleichstor. Dieses wäre auch möglich gewesen, doch nach Ansicht von Dressler versagte der Schiedsrichter seiner Elf einen Strafstoß, als Stina Allermann regelwidrig im Strafraum gestoppt wurde (75.). Der VfL erwischte derweil einen guten Start und ging durch einen Fernschuss von Myriam Curras-Varela in Führung (12.). Auf 2:0 erhöhte Tanja Lührs nach einer Stunde.

TSV Fischerhude-Quelkhorn - VSV Hedendorf-Neukloster 0:4 (0:3): „Die Niederlage geht in Ordnung. Wir haben mal wieder viel investiert, konnten aber nichts Zählbares einfahren“, lautete das Fazit von Jan Blanken. Fischerhudes Trainer sah einen spielerisch und taktisch gut agierenden Gast aus Hedendorf, der vor der Pause die Partie binnen einer Viertelstunde entschied. Bei den Toren durch Aniko Olah (15.), Alina Schuld (18.) und Katrinna Scharkus (30.) habe TSV-Keeperin Nina Brüning nicht den Hauch einer Abwehrmöglichkeit gehabt. Die abgefeuerten Bälle der drei Torschützinnen schlugen jeweils aus der Distanz bei ihr ein. Auch beim 0:4 in der 81. Minute durch Jennifer Dohrn war Brüning machtlos.

Am Dienstag (jeweils 20 Uhr) muss der TSV Fischerhude-Quelkhorn beim VfL Wingst antreten und der SV Holtebüttel empfängt den TSV Timke.