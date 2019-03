Achims Firat Burc (rotes Trikot) hatte eine gute Chance, traf aber nicht. David Airich machte es besser und schoss Ottersberg zum knappen Sieg. (Björn Hake)

Der TSV Ottersberg hat am Sonntag die Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga übernommen. Das Team von Jan Fitschen profitierte in seinem Spiel gegen den 1. FC Rot-Weiß Achim von einem Treffer, den David Airich nach zwölf Minuten markierte und somit mit 1:0 (1:0) gewann. Die Übernahme der Spitzenposition wurde möglich, weil die Partie des Meisterschaftsfavoriten FC Hambergen gegen Scharmbeckstotel absagt worden war.

Das Tor des Tages auf dem Nebenplatz in Ottersberg resultierte vom einzigen Fehler, den sich Achims Torhüter Sinan Reiter erlaubte. Reiter wehrte einen von Jan-Hendrik Stubbmann getretenen Freistoß genau vor die Füße des Torschützen ab, der keine Mühe hatte, das Leder aus drei Metern über die Torlinie zu schieben. Ansonsten zeigte Reiter eine klasse Leistung und verhinderte besonders in der Schlussphase einen weiteren Treffer der neuen Nummer eins. „Vor der Halbzeit hat meine Elf ein ordentliches Spiel gezeigt. Was letztlich fehlte, war der zweite Treffer. In Halbzeit zwei haben wir uns dann sehr schwergetan. Allerdings haben wir in der Abwehr kompromisslos gearbeitet und nichts richtig Zwingendes zugelassen. Der Sieg geht daher in Ordnung“, urteilte Fitschen.

Achims Trainer Dogan Yalcin ärgerte sich über die – aus seiner Sicht – vermeidbare Pleite an der Wümme: „Heute war mehr für uns drin. Aufgrund unserer tollen kämpferischen Leistung hatten wir Ottersberg nach der Pause im Griff. Leider gelang uns kein Tor. Ein besonderes Lob muss ich unseren beiden Innenverteidigern Berkat Karaca und Amer Miry aussprechen, die eine bärenstarke Partie gezeigt haben.“

Die Pfeife bleibt stumm

Dem Tor des Tages durch Airich ging nicht nur ein Patzer von Reiter voraus, sondern auch eine strittige Situation im Mittelkreis. Dort wurde Achims Ibrahim Lailo von einem Ottersberger hart angegangen. Nach Ansicht der Gäste war es ein klares Foul. Die Pfeife von Schiedsrichter Chris Barnick aus Bremen blieb allerdings stumm. Die Platzherren erwischten indes eine gute Anfangsphase. Sie ließen Chancen durch Jan Schröder (3.) und Kapitän Dominik Rosenbrock, dessen Kopfball nach Stubbmann-Flanke knapp über das Tor der Rot-Weißen zischte (9.), aus. Nach dem 1:0 durch Airich dominierten die Gastgeber bis in die Schlussphase der ersten Halbzeit, ohne sich dabei eine weitere nennenswerte Einschlussmöglichkeit zu erarbeiteten. Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel zwang Lailo den Ottersberger Keeper Felix Mindermann mit einem Distanzschuss zu einer Parade und drei Minuten später feuerte Firat Burc den Ball aus zehn Metern ab. Auch hier war Mindermann zur Stelle.

Nach der Pause sahen die gut 100 Zuschauer bei Dauerregen die Rot-Weißen im Vorwärtsgang. Immer wieder rollten die Angriffe auf das von Mindermann gehütete Tor. „Hier ist was drin“, rief Achims Coach Yalcin nach einer Stunde immer wieder laut seinen Spielern zu. Doch die verstanden es trotz optischer Überlegenheit nicht, sich eine zwingende Chance zu erspielen. Die Ottersberger Innenverteidiger Leonard Belba und Patrick Küsel, der nach 41 Minuten für den verletzten Abwehrchef Samet-Can Ögütucen kam, ließen nichts anbrennen. Als in der Schlussphase die Kräfte bei den Gästen nachließen, hatten Jannik Tölle (83./88) und Rosenbrock (87.) die Möglichkeiten zum 2:0. Sie scheiterten aber an Reiter, der jeweils mit einem Reflex sein Team bis zum Abpfiff im Spiel hielt.