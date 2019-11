Geht mit keiner guten Laune in die Winterpause: Ottersbergs Trainer Jan Fitschen. (Björn Hake)

Der TSV Ottersberg hat sich in die Winterpause verabschiedet, jedoch mit dem nächsten negativen Eindruck. Der Fußball-Landesligist verlor das Wümme-Derby beim Rotenburger SV mit 1:3 und lag bereits zur Pause aussichtslos mit 0:3 hinten.

Untaugliche Defensive

„Ich bin genervt. Das ist jede Woche dasselbe. So wie wir verteidigen, haben wir nichts in der Liga zu suchen“, wetterte Jan Fitschen nach der Partie. Ottersbergs Coach hatte zuletzt beim 0:4 daheim gegen Westercelle schon massive Kritik an seiner Defensive geäußert. Und die gab ihm gegen Rotenburg von Beginn an wieder Anlass dazu. Bereits nach rund 120 Sekunden musste der Schiedsrichter auf den Punkt im Ottersberger Strafraum zeigen. Daniel Luckyman ging laut Fitschen nicht konsequent in den Zweikampf, sondern stellte lediglich sein Bein raus, was wiederum sein Gegenspieler dankend annahm. Den fälligen Elfmeter verwandelte Björn Mikelat (2.). Die Gäste aus Ottersberg kamen dennoch ins Spiel und gestalteten es ausgeglichen, in die Pause ging es aber mit einem 0:3. „Und Rotenburg weiß gar nicht warum“, sagte Fitschen. Der RSV sei nämlich nicht die bessere Mannschaft gewesen, seine jedoch die, die individuelle Fehler beging. So durfte in Minute 36 Jan Friesen nach Ecke unbedrängt das 2:0 erzielen, weil ihn kein Ottersberger unter Druck setzte, sondern „alle brav zuschauten“. In Minute 42 unterlief Nicklas Falldorf dann ein unglückliches Eigentor. Er versuchte, einen Pass zu verhindern, daraus entstand eine Bogenlampe und TSV-Keeper Felix-Rolf Mindermann befand sich etwas zu weit vor seinem Tor.

In Halbzeit zwei war die Luft raus und Luckyman war lediglich der Ehrentreffer vorbehalten (90.), der an Fitschens Fazit nichts änderte: „Wir verteidigen wie eine Schülermannschaft. Eigentlich war das ein typisches 0:0 Spiel, aber wir schießen wieder halt wieder drei Böcke.“