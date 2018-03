Simon Bock (beim Wurf) half bei der SG Achim/Baden bereits gegen den HC Bremen aus und nun gegen Schwanewede. (Marvin Ibo Güngör)

Wandervögel sind Sportler, die ständig den Verein wechseln. Der Handballer Simon Bock gehört nicht zu diesen Sportlern. Zu der Spezies Wandervogel gehörte er aber am Sonnabend durchaus – allerdings in einem anderen Sinn.

Simon Bock wechselte während der Oberliga-Partie zwischen der SG Achim/Baden und der HSG Schwanewede/Neuenkirchen ständig seinen Sitzplatz auf der Tribüne der Gymnasiumhalle. Erst saß er in der ersten Reihe, dann saß er ganz oben und kurz vor dem Abpfiff saß er inmitten der Fans, die die SG lautstark mit ihren Trommeln unterstützten. Nach dem Spielende hüpfte er gemeinsam mit den Achimern über das Feld und feierte den Heimsieg. Dabei trug er das Trikot der SG Achim/Baden. Denn bevor er auf die Tribüne verbannt worden war, war Simon Bock einer der Aktivposten der Gastgeber, bis er mit dem Pausenpfiff eine fragwürdige Rote Karte zu sehen bekam (wir berichteten). "Ich habe die Schiedsrichter gefragt, warum sie mir Rot gezeigt haben. Ich soll zu rabiat zur Sache gegangen zu sein", sagt Simon Bock schmunzelnd.

Der Trainer fragt, der Spieler sagt ja

Es war eine kleine Überraschung, dass Simon Bock in dem Derby überhaupt für die Sieben von SG-Trainer Tobias Naumann aufgelaufen war. Der Rückraumspieler hatte bereits Mitte Februar im verlorenen Heimspiel gegen die SG HC Bremen/Hastedt ausgeholfen, als die Naumann-Sieben mit großen Personalproblemen zu kämpfen hatte. Ursprünglich sollte dieser Einsatz einmalig bleiben. Dass es nun anders kam, hatte einen simplen Grund. "Ich wurde gefragt, ob ich gegen Schwanewede spielen möchte", erklärt Bock seinen zweiten Einsatz.

Bis zu seinem Platzverweis stellte Simon Bock, der einst in der Jugend von der SG zum TSV Burgdorf gewechselt war, unter Beweis, dass er für den Oberligisten von der Weser eine Verstärkung sein könnte. Sowohl im Angriff mit zwei sehenswerten Toren aus dem Rückraum als auch in der Abwehr hinterließ Simon Bock einen starken Eindruck. "Es macht einfach Spaß mit diesem Team, auch im Training", sagt er.

Auf weitere Einsätze des Rückraumlinken sollte nun aber nicht gehofft werden. "Für mich geht es jetzt erst einmal nach Norwegen und in zwei Wochen ziehe ich dann nach Kiel", spricht Simon Bock über seine Zukunft. Auch wenn er demnächst in Schleswig-Holstein lebt, komplett ausschließen möchte er nicht, dass er das Trikot der SG Achim/Baden nicht doch noch einmal trägt. "Ich werde nun ja auch nicht aus der Welt sein. Wenn Not am Mann und Bedarf vorhanden ist, helfe ich gerne aus. Und die SG Achim/Baden ist nun einmal mein Heimatverein", sagt Bock. Wahrscheinlich muss Tobias Naumann nur sein Telefon in die Hand nehmen, Simon Bock anrufen und ihn einfach fragen, wenn er ihn für seine Mannschaft benötigen sollte.

Stand jetzt hat Bock gegen Schwanewede aber seinen Ausstand bei der SG gegeben. Und für ihn sei er ein guter gewesen – trotz des Feldverweises. "Ich muss für die Rote Karte schließlich etwas in die Mannschaftskasse einzahlen. Für das Team ist es somit ein schöner Abschied", sagt Simon Bock mit einem breiten Grinsen im Gesicht.