Bestens aus den Startlöchern bei der Senioren-DM kam Brigitte Heidrich über 400 Meter und sicherte sich überlegen Platz eins. (Björn Hake)

68,27 Sekunden und 40,46 Meter – Diese Ergebnisse sind für Brigitte Heidrich und Dagmar Suhling bei der Deutschen Seniorenmeisterschaft in Leinefeld-Worbis (Thüringen) Gold wert gewesen. Mit dieser Zeit beziehungsweise dieser Weite schnappten sich die beiden Athletinnen Platz eins im 400-Meter-Lauf der Altersklasse W55 und im Speerwerfen der W50-Klasse.

Ganze 1200 Teilnehmer hatten für die DM gemeldet und buhlten über drei Tage in dem recht kleinen Stadion bei nasser Witterung ohne überdachte Tribünen um die Medaillen. Die Bedingungen wurden zur echten Herausforderung für alle Athleten. Und die meisterte aus dem Team der LG Kreis Verden Brigitte Heidrich am besten. Die 68,27 Sekunden über 400 Meter bedeuteten Jahresbestzeit und zugleich einen überlegenen Sieg, folgte die nächste Konkurrentin doch erst zwei Sekunden später. Damit nicht genug: Heidrich sicherte sich zudem zwei weitere Bronzemedaillen.

Bronze für Schwers und Suhling

Die 4x100-Meter-Staffel mit Heidrich, Karin Schmidt, Miriam Machill und Birgit Schwers verfehlte den Silberrang mit ihrer Zeit von 59,18 Sekunden nur um zwei Hundertstelsekunden. Die zweite Bronzemedaille schnappte sich Heidrich über 200 Meter in Jahresbestzeit von 29,46 Sekunden. Birgit Schwers gelang es ebenfalls, Bronze zu gewinnen. Beim Diskuswurf der Altersklasse W55 kam die LGKV-Athletin auf 27,39 Meter und zeigte sich damit sehr zufrieden. Das galt auch für Kugelstoßerin Claudia Weyde (W45), die wie erhofft den Endkampf der besten Acht erreichte und als Achte mit 9,65 Meter auf eine neue Jahresbestweite kam. Das gelang auch W50-Hammerwerferin Silke Meier, die als Zwölfte auf 27,22 Meter kam. Und auch Udo Müller verbesserte sich über 200 Meter bei den M55-Senioren auf 28,70 Sekunden und landete damit auf dem 17. Platz.

Die zweite Deutsche Meisterin aus dem Kreis Verden kommt aus Baden, startet für den TuS Huchting und hört auf den Namen Dagmar Suhling. In ihrer Paradedisziplin mit dem Speer lief es zunächst bescheiden, doch bereits mit dem dritten Versuch verwies Suhling ihre Konkurrentinnen deutlich auf die weiteren Plätze, bedeuteten ihre 38,69 Meter doch schon rund sieben Meter Vorsprung. Und in Versuch Nummer vier steigerte sie sich gar noch auf die 40,46 Meter. Darüber hinaus wurde sie jeweils Sechste mit dem Diskus (29,84 Meter) und dem Hammer (36,58 Meter). Es war aber nicht die einzige DM-Medaille, die mit auf den Heimweg genommen wurde. Auch ihr Mann, Sven Suhling, gewann Edelmetall. 46,59 Meter mit dem Hammer bedeuteten für ihn Bronze in der Altersklasse M50.

Den größten Wurf der Senioren-Meisterschaften landete aber jemand anderes: Hammerwerferin Eva Nohl vom TSV Langenzenn durfte einen Weltrekord bejubeln. Die W70-Werferin kam mit dem Hammer in ihrem dritten Versuch auf 38,84 Meter und übertraf damit die knapp elf Jahre alte Bestmarke der Britin Evaun B. Williams (37,40 Meter) deutlich.