Alexander Neumann (links) im Zweikampf mit Mats Hummels. Die nächste Pokalrunde erreichte der Bayern-Profi. (Jan Huebner/Imago)

Ottersberg/Drochtersen. Die Sensation ist nicht zum Greifen nahe gewesen, aber zumindest haben Alexander Neumann und Marius Winkelmann mit der SV Drochtersen/Assel daran geschnuppert. Mit dem Fußball-Regionalligisten trafen die beiden Kreisverdener am Sonnabend in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Die Partie endete knapper als im Vorfeld erwartet. Drochtersen verlor nur mit 0:1 gegen das Starensemble von Niko Kovac. Für Alexander Neumann war es dennoch – oder gerade deswegen – ein großartiger Nachmittag.

Der Offensivspieler aus Achim, der mittlerweile in Ottersberg wohnt, hätte niemals damit gerechnet, dass er mit seinem Team so lange die Null gegen die Bayern halten würde: Erst in der 81. Spielminute schoss Robert Lewandowski den Siegtreffer für den haushohen Favoriten aus Süddeutschland. „Und das war auch eher ein Ping-Pong-Tor“, sagt Alexander Neumann schmunzelnd. Dass es aber bei diesem einen Gegentor geblieben ist, darüber wunderte sich der 29-jährige Stürmer dann doch. „Wenn mir vor dem Spiel jemand gesagt hätte, dass wir gegen Bayern nur mit 0:1 verlieren – den hätte ich ausgelacht und für bescheuert erklärt.“

Für Neumann – und auch für den Oytener Marius Winkelmann – ist es in ihrer Laufbahn bereits das zweite Aufeinandertreffen mit Bayern München gewesen. In der Saison 2013/2014 mussten beide schon einmal in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Bayern antreten. Damals liefen Neumann und Winkelmann noch für den BSV Rehden auf. Die Partie gewann der FCB standesgemäß – mit 5:0. Gespielt wurde damals in Osnabrück.

Dass es mit Drochtersen wesentlich besser lief, hatte laut Alexander Neumann auch mit dem Austragungsort zu tun. Denn der Verein zog eben nicht in ein größeres Stadion um – im Gespräch war das Millerntor-Stadion in St. Pauli –, sondern blieb im heimischen Kehdinger Stadion. Große Sondertribünen wurden extra für das Spiel des Jahres aufgebaut. Kein Wunder, dass alle Plätze am Sonnabend belegt waren. „Dass wir in unserem Stadion gespielt haben, war für uns ein großer Vorteil“, meint Neumann. „In solch einem kleinen Stadion zu spielen, sind die Bayern sicher nicht gewohnt. Der Platz ist in einem anderen Zustand als in der Bundesliga. Und die Atmosphäre ist ebenfalls ganz anders.“ Hinzu sei dann noch gekommen, dass die Gästekabinen nicht den Standard hätten, wie ihn die Bayern aus ihren eigentlichen Auswärtsspielen kennen, sagt Neumann schmunzelnd.

Doch auch die Erfahrungen, die er und seine Teamkollegen in der jüngeren Vergangenheit gesammelt haben, hätten zu dem knappen Resultat geführt. Vor zwei Jahren gehörte die SV Drochtersen/Assel schon einmal zum Teilnehmerfeld im DFB-Pokal. Damals verlor der Klub aus dem Kreis Stade mit 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach. „Gegen Bayern haben wir fast mit der gleichen Mannschaft gespielt. Daher wussten wir, dass spielerische Nachteile auch durch Kampf wettgemacht werden können“, erklärt Neumann. Und das ist dem Team aus dem Kehdinger Land gut gelungen. Eben bis zur 81. Spielminute, als Robert Lewandowski im Strafraum seinen Fuß an den Ball bekam und traf. Bereits in der ersten Halbzeit hatte der Außenseiter die Chance zur Führung. Florian Nagel scheiterte aber aus acht Metern an Manuel Neuer. „Wir sind fast mit 1:0 gegen Bayern in Führung gegangen. Das muss man sich mal vorstellen“, kommentiert Neumann die Szene.

Doch nicht nur auf dem Platz war viel los. Sondern auch auf den Rängen. Die Bayern-Fans sorgten für eine mehrminütige Unterbrechung, weil sie aus Protest gegen den DFB und die DFL etliche Rollen Toilettenpapier auf das Spielfeld geworfen hatten. Alexander Neumann sieht die Aktion der Anhänger kritisch. „Zumal die Tribünen noch beschädigt worden sind. So etwas muss einfach nicht sein“, sagt er. Einen kleinen Vorteil habe der Zwischenfall dann aber doch gehabt. „So hatten wir eine unerwartete Pause, um durchzuschnaufen. Denn das Spiel war schon sehr anstrengend.“

Nach der Partie habe er dann noch ein wenig Zeit gehabt, mit Thomas Müller zu sprechen. Die beiden kennen sich noch aus der Zeit, als sie gemeinsam in der U19-Nationalmannschaft gespielt haben. „Ich habe dann auch sein Trikot bekommen.“ SV-Kapitän Sören Behrmann durfte sich ebenfalls über ein Jersey eines Bayern-Spielers freuen. „Mats Hummels hat Sören noch extra gesucht, um ihm sein Trikot zu geben. Das ist auch nicht selbstverständlich und eine schöne Aktion gewesen“, sagt Alexander Neumann.

Und so seien es trotz der Niederlage ein toller Nachmittag und eine unvergessliche Partie gewesen, findet Alexander Neumann, der ein ganz simples Fazit ziehen kann: „Das Spiel war einfach der Hammer.“