Verden. 13 Spielfelder, 80 Mannschaften, 16 Gruppen – so liest sich der von der HSG Verden-Aller ausgerichtete Aller-Weser-Cup in Zahlen. Zwei Wochen vor dem Start in die Hallensaison nutzten viele Klubs aus Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein das Turnier auf den perfekt hergerichteten Rasenplätzen auf der Sportanlage des TSV Borstel zur Vorbereitung auf die kommenden Spielzeit. Es habe alles gepasst, zog Niels Blatt, Pressesprecher der HSG Verden-Aller, für das Organisationsteam um Timo Dienstmann ein positives Fazit. „Sogar die Tore waren frisch gestrichen“, berichtete Blatt. Den Wanderpokal für den besten Gastverein schnappte sich in diesem Jahr Jugendhandball MoIn Wesermarsch. Knapp geschlagen landete der TSV Daverden auf Rang zwei.

Sportlich zeigte sich die mit 14 Teams beim eigenen Turnier angetretene HSG Verden-Aller als guter Gastgeber. Gleich siebenmal landete der Ausrichter auf Rang zwei. Ganz oben auf dem Podest stand auf heimischen Terrain nur die männliche Oberliga-B-Jugend der HSG. Am spannendsten verlief das Finale bei der männlichen Jugend C, in dem sich mit dem TV Schiffdorf und der HSG Verden-Aller zwei Oberligisten gegenüberstanden. Beim Schlusspfiff hatte der Schiedsrichter ein 8:8 notiert, nach Meinung der Schiffdorfer stand es aber 9:8 für den TV. „Wir haben nicht lange diskutiert und Schiffdorf dann zum Sieger erklärt“, erläuterte Niels Blatt.

Bei den Mädchen hießen die Sieger SG Lilienthal/Grasberg (wbl. A), TuS Hollenstedt (wbl. B), Jugendhandball MoIn Wesermarsch (wbl. C) und TV Bohmte (wbl. D). Bei den Jungen ging Platz eins an den HV Lüneburg (ml. A), die HSG Verden-Aller (ml. B), den TV Schiffdorf (ml. C) sowie an den TSV Daverden (ml. D). Während die Maxis und Minis ohne Wertung an den Start gegangen waren, gab es bei der gemischten E-Jugend mit 17 Teams das stärkste Teilnehmerfeld. Hier wurde in drei Gruppen gespielt. HSG Lesum/St. Magnus, TV Neu-Wulmsdorf und TSV Daverden hießen die Sieger. Für Juri Wolkow kamen die vielen Meldungen bei der E-Jugend nicht ganz überraschend daher. Im vorigen Jahr sei das Turnier der Maxis aus allen Nähten geplatzt, erläuterte der Jugendwart der HSG Verden-Aller. „Daher haben wir in diesem Jahr mit vielen Mannschaften bei der E-Jugend gerechnet.“