Bremen/Morsum. Ein Sieg ist ein Sieg. Im Handball bedeutet er immer zwei Punkte für den Gewinner. Je zwei Zähler haben nun auch der TV Oyten III und der TSV Morsum in der Handball-Landesklasse der Frauen eingefahren. Aber der Weg zu diesen Pluspunkten war ein gänzlich unterschiedlicher.

TSV Morsum - Hagener SV 25:22 (13:11): Das zweite Duell binnen zwei Wochen. Morsum wurde am 4. Januar vom Hagener SV empfangen. Das Fazit von Morsums Coach Timo Lütje nach dem knappen 26:24-Erfolg: „Hagen spielt unorthodoxen Handball und ist daher schwierig zu verteidigen.“ Die Hoffnung Lütjes: In eigener Halle würde es besser werden. Doch daraus wurde nichts. Morsum kam nicht wirklich ins Spiel, leistete sich zu viele Fehler und fand die Lücken in der dichten Hagener Abwehr zu selten. Dennoch führte Morsum in Minute 31 mit 14:11. Dann folgte ein Knick und die Lütje-Sieben lag 16:17 in Rückstand. Die Idee des Coaches: Er brachte Marlena Rosebrock in der Abwehr. Sie sollte die gegnerische Kreisläuferin decken. „Das war der Schlüssel zum Erfolg“, freute sich Lütje. Fortan übernahmen wieder die Morsumer die Kontrolle und setzten sich gegen Ende auch entscheidend ab. Die Frage nach dem Sieger war spätestens beim 25:20 in der 58. Minute geklärt. Trotz des letztendlich souveränen Sieges lautete das Fazit von Timo Lütje angesichts der harten Arbeit: „Hauptsache gewonnen.“

SG Arbergen-Mahndorf - TV Oyten III 13:30 (5:16): Dass die Drittvertretung der „Vampires“ auswärts bei der Spielgemeinschaft gewinnen würde, daran bestand während der Partie zu keinem Zeitpunkt auch nur der geringste Zweifel. Die von Merle Blumenthal trainierten Oytener zogen von Beginn an davon. Bis zur ersten Auszeit der Gastgeber in Spielminute 16 stand es bereits 10:2 für den TVO III. Die erneuerte Ansprache verhalf der Spielgemeinschaft nicht zu Besserung. Die Gäste marschierten hingegen weiter, erzielten bis zur Pause ihrerseits 16 Treffer und ließen lediglich magere fünf zu.

Nach der Pause dasselbe Bild: Arbergen-Mahndorf konnte zwar immerhin seine Ausbeute auf acht erfolgreiche Würfe ausbauen, doch an der deutlichen Pleite änderte das nichts mehr. Oytens Drittvertretung ließ nur ein einziges Mal zwei Tore in Folge der SG zu und das erst am Schluss, als die Gastgeber von 11:28 auf 13:28 verkürzten. Auffällig bei der Truppe von Merle Blumenthal: Inklusive der Trainerin befanden sich 13 Spielerinnen im Kader und elf davon trugen sich in die Torschützenliste ein. Erfolgreichste war Alena Böttjer, die siebenmal inklusive drei Siebenmeter für ihre Farben verwandelte.