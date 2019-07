Im Ullevi Stadion in Göteborg steigt am Montagabend die Eröffnungsfeier des größten Jugendfußballturniers der Welt. (FR)

Göteborg. Das Emirates Stadium in London, die legendäre Anfield Road in Liverpool und der Dortmunder Signal Iduna Park bei internationalen Spielen – in alle drei Stadien passen etwa 60 000 Zuschauer rein. Das Ullevi Stadion im schwedischen Göteborg steht dem, zumindest was das Fassungsvermögen bei Großveranstaltungen angeht, in nichts nach. Einmal in solch ein Stadion einzulaufen, ist für viele junge Fußballer ein Traum. Für die U15-, U16- und U18-Junioren der JSG Achim/Uesen geht dieser Traum nun in Erfüllung. Die jungen Fußballer dürfen für Deutschland am kommenden Montag bei der Eröffnungsfeier des Gothia-Cups, die am kommenden Montagabend in jenem Ullevi Stadion stattfindet, einlaufen. „Das ist für uns natürlich ein Highlight“, sagt Marcel Steinführer, Jugendobmann der JSG.

Sonntagmorgen geht es für die Uesener Reisegruppe zum weltweit größten Jugendfußballturnier, an dem vom 14. bis 20. Juli etwa 1700 Teams aus 80 Nationen teilnehmen. „Die Vorfreude ist sehr groß“, sagt Steinführer, für den es eine besondere Reise ist. „Ich bin dieses Jahr zum 20. Mal dabei.“ Das Sportliche stehe nicht im Vordergrund, sagt Steinführer. „Es geht darum, Spaß zu haben und neue Freundschaften zu finden. Man hat andere Gegner und andere Reize als sonst.“

Dass man auf Gegner aus unterschiedlichsten Ländern treffen kann, hat bereits die Gruppenzuteilung gezeigt. So treffen die Uesener U15-Fußballer mit BK Häcken und BK Astrio 2 auf zwei schwedische Teams und mit der Euro Soccer Academy auf eine Mannschaft aus Singapur. Die U16 bekommt es mit Stenungsunds IF (Schweden), InterClubes (Brasilien) und einem britischen Team zu tun. Die Guernsey Schools kommt von der Insel Guernsey, die mitten im Ärmelkanal liegt. Die U18 misst sich mit Torslanda IK 2 (Schweden), der University of Pretoria (Südafrika) und Stars’n Stripes (USA).

Aus dem Landkreis Verden nimmt auch der JFV Aller-Weser am Gothia-Cup teil. Auch dort freut man sich bereits auf die Reise an die Westküste Schwedens. „Die Vorfreude bei uns ist riesengroß. Am Samstag geht es für uns los, am Sonntag sind wir dann da“, sagt Markus Oestmann, der die U16 beim Turnier trainieren wird.

4500 Partien auf 110 Plätzen

Das Sportliche steht für Oestmann wie für Steinführer nicht im Vordergrund. Dennoch will sich der JFV Aller-Weser, der in seiner Gruppe auf das brasilianische Team G10 Triunfo und die schwedischen Mannschaften Ik Zenith und Eslövs BK trifft, nicht kampflos geschlagen geben. „Wir wollen die Gruppenphase überstehen und dann mal gucken, wie weit wir kommen. Das ist aber von den Gegnern abhängig, und es sind starke Gegner dabei“, gibt Oestmann zumindest ein kleines Ziel aus. „Im Vordergrund steht für uns, dass wir viele Leute kennenlernen und Kontakte knüpfen."

Doch was ist eigentlich das Faszinierende des Gothia-Cups, der seit 1975 stattfindet? Bei dieser Frage muss Oestmann nicht lange überlegen. „Es herrscht dort olympisches Flair. Das sind unvergessliche Erlebnisse, auf die man später zurückschaut. Ich war als Spieler schon vor 30 Jahren dort. Für junge Fußballer ist der Gothia Cup das Ziel schlechthin. Das muss man als Fußballer mal erlebt haben“, meint er.

In die gleiche Kerbe schlägt auch Marcel Steinführer. „Theoretisch ist alles faszinierend, weil viele Länder vertreten sind. Man lernt einfach ganz andere Nationen und Mentalitäten kennen“, sagt der Jugendobmann. Und schließlich seien alle dort auch fußballverrückt, fügt er hinzu. Bis der Sieger des Gothia-Cups feststeht, werden 4500 Partien auf 110 Plätzen ausgetragen.

Mit der Eröffnungsfeier steigt das Highlight bereits zu Beginn der sieben Tage. Für die JSG Achim/Uesen wird diese bestimmt länger im Gedächtnis bleiben, schließlich dürfen sie die deutschen Farben vertreten. Einmal vor einer großen Kulisse in ein Stadion einlaufen – für die jungen Uesener Fußballer geht dieser Traum am Montagabend in Erfüllung.