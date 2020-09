Chris Ole Brandt (links) wird in seiner Tätigkeit als Coach von Yanik Grobler unterstützt. (Jürgen Prütt)

Sechs Spielzeiten – von der C- bis zur A-Jugend – hat Chris Ole Brandt das blau-rote Dress des TV Oyten als Spieler getragen. In seinen letzten beiden Jahren schrieb der Rotenburger bei den „Vampires“ unter Trainer Thomas Cordes Oytener Vereinsgeschichte: In diesen beiden Spielzeiten lief Brandt mit dem TVO in der Jugendhandball-Bundesliga auf. Dann zog es ihn zurück zu seinem Heimatverein TuS Rotenburg. Bei den Handballern von der Wümme ist Brandt seit der vergangenen Saison in der Oberliga Nordsee im linken Rückraum unterwegs. Mit fast 20 Jahren kehrt Chris Ole Brandt nun zum TV Oyten zurück. Aber nicht als Spieler, sondern als Trainer: Gemeinsam mit Yanik Grobler coacht der junge C-Lizenzinhaber in der kommenden Spielzeit die männliche A-Jugend des TV Oyten.

Mit der Vorstellung von Chris Ole Brandt ist in Oyten eine lange Trainersuche zu Ende gegangen. Die Suche nach einem Nachfolger für Marc Winter wurde für den Vorstand um Abteilungsleiter Daniel Moos zu einer Herkulesaufgabe. Unzählige Telefonate verliefen im Sand. „Schlussendlich“, zeigt sich Daniel Moos erleichtert, „hat sich dann aber doch noch das gute Netzwerk des Vereins ausgezahlt.“ Mit der Verpflichtung von Chris Ole Brandt habe man die letzte große Lücke im Jugendbereich geschlossen, fügt Oytens Abteilungsleiter an.

Startplatz in der Oberliga-Vorrunde

In der kommenden Spielzeit hat der Unterbau der Verbandsliga-Männer einen Startplatz in der Vorrunde zur Oberliga sicher. In der Staffel West bekommt es das Team um Mittelmann Alexander Sell ab November mit dem HV Lüneburg, der JSG Fredenbeck/Stade und der HSG Delmenhorst zu tun. Zwei weitere Gegner werden aktuell in der Relegation gesucht. Die ersten beiden Teams der Sechserstaffel qualifizieren sich für die Oberliga, für die Mannschaften auf den Rängen drei bis sechs geht es später in der Verbandsliga weiter.

Den Namen Chris Ole Brandt suchte man beim TV Oyten zunächst vergebens auf der Kandidatenliste. „Wir wussten, dass Chris Ole nach seinem FSJ beim TuS Rotenburg ein auswärtiges Studium im Bereich Sport-Management anstrebt“, erläutert Daniel Moos. Schlussendlich spielte dann Corona dem Nordkreisklub ein Stück weit in die Karten. Aufgrund der Pandemie zog sich das Bewerbungsverfahren an den Universitäten in die Länge. Anfang September hatte das Warten im Hause Brandt ein Ende. Es wurden Fakten geschaffen: Zumindest diese Saison werde er noch hier bleiben, erklärt Chris Ole Brandt.

Anfang diesen Monats – mitten in der Entscheidungsphase – trudelte in Rotenburg dann die Anfrage vom TV Oyten ein. Daniel Moos: „Der Kontakt ist nie abgerissen, uns ist nicht entgangen, mit welcher Begeisterung und wie viel Herzblut Chris Ole seine Traineraufgaben bei Jugendhandball Wümme angegangen ist.“ Schlussendlich sei das Angebot dann wohl zum richtigen Zeitpunkt gekommen, vermutet Moos. Da die Trainingstage der Oytener A-Jugend nicht mit denen der Männer des TuS Rotenburg kollidieren, waren letzte Bedenken schnell ausgeräumt. Seit Mittwoch ist Chris Ole Brandt nun offiziell wieder ein Teil der „Vampires“. Unterstützt wird er von Yanik Grobler. Der 28-Jährige rückt mit den Spielern aus dem Jahrgang 2003 aus der B-Jugend auf.

„Ich freue mich zunächst erst einmal über das Vertrauen der Verantwortlichen in Oyten. Ich bin dem Vorstand sehr dankbar, dass er mit diese Aufgabe zutraut. Ich habe bei meinem FSJ in Rotenburg meine Leidenschaft für das Traineramt entdeckt und freue mich riesig auf die schöne Herausforderung“, sagt Chris Ole Brandt.