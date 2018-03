Erzielte kurz vor der Pause das 1:0 für den TSV Etelsen: Nicolai Gräpler. (Hake)

Etelsen. Quasi befindet sich der TSV Etelsen nun in einem ungewohnten Terrain. Der Platz, auf dem die Schlossparkkicker nun stehen, ist beinahe Neuland für sie. Denn am achten Spieltag übernahm Etelsen die Rote Laterne und gab sie nicht mehr her – bis jetzt. Die Truppe von Interimscoach Nils Goerdel hat auch sein zweites Pflichtspiel im Jahr 2018 gewonnen und sich dadurch auf den vorletzten Rang der Fußball-Landesliga-Tabelle verbessert. 3:0 (1:0) lautet das Ergebnis gegen die SV Drochtersen/Assel II.

Bereits zur Pause führte der Außenseiter daheim gegen die Regionalliga-Reserve. Doch eben dieses Zwischenergebnis sei laut Nils Goerdel sehr glücklich gewesen. "Wir hatten neben unserem Tor noch eine Chance, Drochtersen hat hingegen zwei Hundertprozentige liegen lassen." Der Zeitpunkt der Etelser Führung war, im Fußballerjargon ausgesprochen, psychologisch perfekt. In Minute traf Nicolai Gräpler zum umjubelten Führungstreffer im Schlosspark.

Da Goerdel aber das Spiel an sich nicht gefiel, sortierte er in der Pause etwas um. Luca-Simon Homann musste eh mit einer Oberschenkelzerrung das Feld verlassen. Für ihn kam Timo Schöning. "Das war natürlich ein Risiko", betonte Goerdel. Der Grund: Schöning verweilte die letzten Monate in Australien, Trainingsstunden mit der Mannschaft waren dementsprechen nicht vorhanden. Da er sich aber im konditionellen Bereich fit gehalten hatte, wagte Goerdel den Wechsel – mit Erfolg.

Etelsen, das die defensive Taktik des Interimscoaches gut umsetzte, behauptete fortan die gewonnen Bälle besser. Zwar hatte Drochtersen/Assel II noch in Minute 65 eine große Chance zum Ausgleich, doch die Platzherren waren es, die erneut trafen. Zu verdanken hatten sie dies auch dem SV-Spielertrainer, der gleichzeitig im Tor stand. Eine Faustabwehr nach Ecke landete bei Daniel Janssen, der aus sieben Metern den Ball in den Machen unterbrachte (82.). Zwei Minuten später mündete eine Balleroberung in das 3:0 durch Rene Hinrichs, was gleichzeitig auch die Entscheidung war.

In überschwängliche Euphorie verfiel Nils Gordel trotz der sechs Punkte in zwei Spielen nicht. Zu groß ist der Abstand noch zum rettenden Ufer (sechs Punkte) und zu frisch sind noch die Erinnerungen an die verkorkste Hinrunde. "Das war nur ein kleiner Schritt von vielen, wenn wir das Wunder wirklich schaffen wollen. Aber das wir nicht mehr Letzter sind, das ist schon, obwohl ich nicht wirklich auf die Tabelle schaue, ein gutes Gefühl."