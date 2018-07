Timo Schöning (am Ball) markierte für Etelsen das 2:0. (Michael Braunschädel)

Etelsen. Der Gewinner des Schlossparkcups ist gefunden: Am Freitag gewann der Rotenburger SV mit 5:3 (1:1, 0:1) nach Elfmeterschießen gegen den BSC Hastedt. Der Fußball-Landesligist und der Bremen-Ligist trafen im Endspiel aufeinander, da sie sich unter der Woche in ihren Vorrundengruppen gegen die Konkurrenz behauptet hatten.

Der dritte Platz ging an den Vorjahressieger. Der Bezirksligist TSV Etelsen siegte mit 3:1 (2:0) gegen den Landesligisten FC Verden 04. Die beiden Teams lieferten einen kleinen Vorgeschmack auf den kommenden Mittwoch. Dann treffen sie in der Qualifikationsrunde des Bezirkspokals wieder aufeinander. Ausgetragen wird auch diese Partie in Etelsen. Wenn die beiden Kreisrivalen in wenigen Tagen im Pflichtspiel so auftreten wie im Spiel um Platz drei des Schlossparkcups, dürfen sich die Zuschauer auf eine unterhaltsame Partie freuen. Denn die Begegnung am Freitag war geprägt von Kurzweil. Den ersten Durchgang beherrschten die Gastgeber, nach dem Seitenwechsel waren es die Gäste aus der Reiterstadt, die das Heft in der Hand hatten.

Die Elf vom neuen TSV-Trainer Gerd Buttgereit nutzte ihre Überlegenheit in den ersten 45 Minuten und ging bis zum Seitenwechsel mit 2:0 in Führung. Den ersten Treffer des Abends markierte Nico Meyer, der in der 34. Minute frei zum Abschluss kam. Sechs Minuten später erhöhte Timo Schöning auf 3:1. Vorausgegangen war eine Drei-gegen-Eins-Situation. Dabei passte zunächst Meyer auf der Bastian Reiners. Der hätte selbst auch abschließen können, doch er bediente den mitgelaufenen Schöning, der nur noch einschieben musste.

Nach der Pause verkürzte Philipp Breves per Freistoß auf 1:2 (54.). Patrick Mannig war im TSV-Tor machtlos. Der Keeper stand in der Vorsaison noch im Kader des FSV Langwedel-Völkersen. Jetzt hat er sich laut Andre Koopmann, Sportlicher Leiter der Schlossparkkicker, jedoch dem TSV Etelsen II angeschlossen. Nach dem Anschluss wurde Verden zunehmend besser. Die Wende sollte aber nicht mehr gelingen. Auch deshalb nicht, weil Luca Homann in der 78. Minute den dritten Treffer für Etelsen markierte.

"Danach war das Ding durch", sagte FCV-Trainer Sascha Lindhorst. "In der ersten Halbzeit haben wir nicht den nötigen Mut gezeigt. Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis Etelsen trifft. In Durchgang zwei hatten wir dann mehr vom Spiel." Buttgereit wollte dem nicht viel hinzufügen. "Ich denke, es war ein guter Test für beide", meinte der Coach.

Gleiches gilt für die Finalisten. Im Endspiel ging der BSC in Führung, in der Nachspielzeit wurde RSV-Keeper Henner Lohmann nach vorne beordert. Er köpfte den Ausgleich. Im Elfmeterschießen hatte Rotenburg die besseren Nerven.