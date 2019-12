Das Team Ars Nova startet mit neuer Choreografie in die Saison. (Madlens Fotografie)

Syke. „Survivor“ – so lautet der Name der neuen Choreografie des Team Ars Nova. Tanzsportinteressierte konnten sich kürzlich ein erstes Bild von dieser Eigenproduktion des Latein-Regionalligisten machen, denn in Syke fand die erste gemeinsame Generalprobe vom Team Ars Nova, der TSA Creativ im GVO zu Oldenburg und des TSC Hansa Syke statt.

Niklas Curtius und Christoph Zimmer (Ars Nova A-Team Herren) sind sehr stolz auf ihre geleistete Arbeit. „Im ersten Durchgang waren wir sehr nervös, die erste Vorstellung des Themas zu vertanzen. Im zweiten waren wir jedoch sicherer, da wir merkten, dass das Thema gut ankam„, berichtete Curtius erfreut. Zimmer tat es ihm gleich: “Wir haben sehr lange als Team gemeinsam mit den Trainern daran gearbeitet, sodass es stimmig ist von der Musik über die Choreo bis hin zu den Kleidern. Es gab viel positives Feedback nach dem ersten Durchgang und darauf können wir sehr stolz sein, denn wir haben dies erstmalig allein auf die Beine gestellt.“

Das alles dient dem Zweck des Erreichens der Saisonziele. Und die sind nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga einfach zu erraten. "Die oberen Plätze. Am besten wäre es natürlich, wenn wir die Liga gewinnen", betonte Trainerin Imke Teuchert. Das Zeug dazu habe ihr Team und sie ist aufgrund der Generalprobe guter Dinge. "Das Team hat eine gute Leistung gezeigt und wir sind sehr zufrieden mit dem jetzigen Stand.“ Dasselbe gelte auch für das B-Team, eine Mischung aus Anfängern und erfahrenen Tänzern, das ebenfalls zum Thema „Survivor“ in der kommenden Saison in der Landesliga tanzt.

Los geht es in beiden Ligen am 18. und 19. Januar. Und die Verdener werden gleich die ersten Gastgeber der neuen Saison sein.