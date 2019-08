Ole Laabs ist nach seiner Sperre wieder eine Option für die TBU-Startelf. (Björn Hake)

Uphusen. Aus vielen Chancen hat der TB Uphusen zuletzt recht wenig gemacht. Von den drei Heimspielen, die der Fußball-Oberligist zuletzt in Folge absolviert hat, wurde nur die Partie gegen BW Tündern gewonnen. Hinzu kamen zwei Niederlagen gegen Northeim und Heeslingen. In allen Spielen vergaben die Uphuser viele gute Chancen. Nun müsse seiner Elf jedoch ein Kunststück gelingen, findet TBU-Coach Fabrizio Muzzicato. Im kommenden Heimspiel gegen den VfV Borussia Hildesheim (Anpfiff: Sonnabend um 17 Uhr) müsse sein Team aus wenig sehr viel machen. Denn für Muzzicato zählen die Hildesheimer zum Favoritenkreis auf den Titel.

Bisher wussten die Hildesheimer in der Tat zu überzeugen: Dreimal hat die Elf von Trainer Benjamin Duda gewonnen und lediglich beim SV Arminia Hannover (0:1) Punkte liegen lassen. Die Borussen kündigen selbst an, dass sie Uphusen am Sonnabend unter Druck setzen wollen. Muzzicato rechnet ebenfalls damit, dass die Gäste offensiver auflaufen. Er hofft, dass dies seiner Elf zugutekommen wird. „Denn unsere anderen Gegner haben sich vor allem darauf konzentriert, kompakt zu stehen. Hildesheim ist aber ein Team mit einer tollen Spielanlage.“ Daher müsse seine Elf die richtige Mischung finden und selbst gut verteidigen. Muzzicato: „Außerdem werden wir gegen Hildesheim nicht so viele Chancen bekommen. Daher müssen wir endlich eine größere Effektivität zeigen.“

Spannend dürfte zudem werden, welche Startelf Muzzicato gegen die Borussia auf das Feld schickt. „Denn ich habe schon fast die Qual der Wahl“, sagt der Trainer. Mit Ole Laabs, Marius Winkelmann, Viktor Pekrul, Sebastian Kmiec und Frithjof Rathjen kehren gleich fünf Spieler in den Kader zurück, die allesamt zu den Führungsspielern des TBU zählen. Und dann ist da ja auch noch ein gewisser Robert Littmann, der nach seiner Einwechslung gegen Tündern den TBU per Doppelpack zum Sieg geschossen hat. „Eigentlich hat er es sich verdient, gegen Hildesheim von Anfang zu spielen“, stellt Muzzicato dem routinierten Abwehrspieler einen Startelf-Einsatz in Aussicht.