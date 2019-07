Umbauarbeiten und WM der jungen Dressurpferde: Verden International wird 2020 nicht mehr mit 2019 zu vergleichen sein. (Björn Hake)

Ein letztes Mal. Das trifft auf das Reitturnier Verden International in diesem Jahr gleich doppelt zu. Ein letztes Mal werden die Prüfungen auf dem altbekannten Gelände am Berliner Ring ausgetragen, ehe die umfangreichen Umbaumaßnahmen beginnen. Und ein vorerst letztes Mal wird das Turnier auch ohne die Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde auskommen müssen. Diese wird zumindest 2020 wieder in Verden stattfinden.

Mit den anstehenden Veränderungen dürfte sich das Turnier grundlegend verändern und ein noch höher sportliches Niveau liefern können. Doch auch bereits jetzt im Jahr 2019 weiß Verden International zu überzeugen. Sportgäste aus rund 25 Nationen werden für das mit insgesamt 140 000 Euro Preisgeld dotierte Ereignis erwartet. Dazu gesellen sich 60 Aussteller aus den unterschiedlichsten Branchen des Reitsports. Und die benötigen allesamt reichlich Platz. Sport, Herwart von der Decken-Schau, Verdener Auktion, sowie die Unterbringung der Pferde und der Transporter – das alles erstreckt sich auf 25 Hektar. Damit ist Verden International das größte pferdesportliche Ereignis in der Region.

Zudem ist das Turnier auch immer ein letzter Anlaufpunkt für bevorstehende Großereignisse. Im vergangenen Jahr nutzte beispielsweise die russische Dressur-Equipe Verden International als Vorbereitung auf die Weltreiterspiele. So steht der Monat August in diesem Jahr im Zeichen der Europameisterschaft. Vom 19. bis 25. August steht beispielsweise die EM in Rotterdam (Niederlande) der Dressur und Springen an. Da kommt Verden gerade recht, werden dort doch das CSI, CDI, der Nürnberger Burgpokal und der Piaff-Förderpreis ausgetragen.

Stichwort CSI: Mit Teilnehmern aus bis zu 15 Nationen wird gerechnet, die allesamt beim Championat von Verden und Großen Preis der Reiterstadt Verden um Weltranglistenpunkte reiten werden. Geschehen wird das ein letztes Mal im Verdener Stadion, das einmal mehr mit Sand ausgestattet wird, um den Reitern bestmögliche Bedingungen zu bieten. 2020 soll das nicht mehr nötig sein, dann soll es einen reinen Sandplatz für die Springreiter auf der Anlage geben.

Burgpokal im Fokus

2020 ist aber noch lange hin, noch steht viel in 2019 an. Dazu gehört auch der Nürnberger Burgpokal, der im Dezember beim Frankfurter Festhallen-Turnier ausgetragen wird. An zwölf Qualifikationsstandorten werden die Teilnehmer für das Finale ermittelt, einer davon ist Verden. Einen der begehrten Startplätze für das Finale einer der meist beachteten Dressurserien würde auch gerne die Sottrumerin Nadine Husenbeth ergattern. Sie wird in Verden bei ihrem „quasi Heimturnier“ mit Zukunftshoffnung Faviola an den Start gehen. Mit einem Sieg in Verden würde sie Ingrid Klimke beerben, die 2018 Siegerin der Qualifikation in der Reiterstadt war. Husenbeth wird alles dafür geben, um das zu erreichen. Denn eines ihrer Ziele für 2019 musste sie bereits abhaken: die WM der jungen Pferde. Nun steht für sie der Burgpokal im Fokus.

Neben dem Großen Preis im Springen oder dem Burgpokal in der Dressur gehört natürlich auch wieder etwas nicht sportliches zu den absoluten Highlights der Veranstaltung des Hannoveraner Verbandes: der große Showabend, der traditionell am Sonnabend ab 20 Uhr stattfinden wird.

Weitere Informationen

Dienstag, 6. August

Dressur-Arena

9.30 Uhr: Herwart von der Decken-Schau

Mittwoch, 7. August

Stadion

14 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse A** - Qualifikation 4-jährige Pferde

16.15 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse L - Qualifikation 5-jährige Pferde

Dressur-Arena

7.30 Uhr: Reitpferdeprüfung - 4-jährige Stuten und Wallache

13 Uhr: Reitpferdeprüfung - 3-jährige Hengste

15.30 Uhr: Reitpferdeprüfung - 4-jährige Hengste

17.30 Uhr: Children Youngstars Cup - Dressurprüfung Klasse L

Donnerstag, 8. August

Stadion

9 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse M - Qualifikation 6-jährige Pferde

10.45 Uhr: CSI Am A+B – Gaudemus Equis

13.30 Uhr: Internationale Springprüfung Fehler/Zeit - 1. Qualifikation Youngster Tour

15.30 Uhr: Internationale Springprüfung Fehler/Zeit - 1. Qualifikation Mittlere Tour

Dressur-Arena

7.30 Uhr: Reitpferdeprüfung - 3-jährige Stuten und Wallache

11.15 Uhr: Dressurpferdeprüfung Klasse L - Qualifikation zum Bundeschampionat für 5-jährige Dressurpferde

17 Uhr: Dressurpferdeprüfung Klasse M - Qualifikation zum Bundeschampionat für 6-jährige Dressurpferde

Freitag, 9. August

Stadion

8 Uhr: Internationale Springprüfung Fehler/Zeit - 2. Qualifikation Youngster Tour

9.45 Uhr: Internationale Springprüfung Fehler/Zeit - 2. Qualifikation Mittlere Tour

12.30 Uhr: Internationale Springprüfung Fehler/Zeit - 1. Qualifikation Große Tour

14.45 Uhr: CSI Am A+ B - Gaudemus Equis

17 Uhr: Amateur-Springreiter-Club Trophy 2019 - Springprüfung Klasse M**

Dressur-Arena

8 Uhr: Children Youngstars Cup - Dressurprüfung Klasse L

9.30 Uhr: Piaff-Förderpreis-Vorbereitungsprüfung - Dressurprüfung Kl. S*** mit Piaffe und Passage

13 Uhr: Präsentation der springbetonten Auktionsfohlen

15.30 Uhr: Nürnberger Burgpokal - St. Georg Special

Niedersachsenhalle

18 Uhr: Verdener Auktion - springbetonte Fohlen

Samstag, 10. August

Stadion

7.30 Uhr: Amateur-Springreiter-Club Trophy - Einlaufprüfung zur Qualifikationsprüfung Springprüfung Klasse S*

8.45 Uhr: CSI Am A+B - Gaudemus Equis

11.15 Uhr: Internationale Zeitspringprüfung Klasse S

13.15 Uhr: Internationale Zwei-Phasen-Springprüfung - Finale Youngster Tour

14.45 Uhr: Internationale Springprüfung mit Stechen - Finale Mittlere Tour

17 Uhr: Internationale Springprüfung mit Stechen - 2. Qualifikation Große Tour

20 Uhr: Barrierenspringen International

20 Uhr: Großer Sport- & Show-Abend + Große Light-Show

Dressur-Arena

8 Uhr: Internationale Dressur S*** - Grand Prix de Dressage

12 Uhr: Nürnberger Burgpokal - Führzügelwettbewerb

13 Uhr: Präsentation der Auktionsfohlen und Zuchtstuten

15.30 Uhr: Nürnberger Burgpokal - St. Georg Special - Finalqualifikation

18 Uhr: Piaff-Förderpreis-Wertungsprüfung - Dressurprüfung Klasse S - Grand Prix

Niedersachsenhalle

18 Uhr: Verdener Auktion - dressurbetonte Fohlen und Zuchtstuten

Sonntag, 11. August

Stadion

8.30 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse L, 4-jährige Pferde - Finale Hannoveraner Springpferde-Championat

9.45 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse M mit Stechen - 5-jährige Pferde - Finale Hannoveraner Springpferde-Championat

11.30 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse M mit Stechen - 6-jährige Pferde - Finale Hannoveraner Springpferde-Championat

13.30 Uhr: Springprüfung Klasse S* mit Stechen - Qualifikationsprüfung zum Finale der Amateur-Spring-Reiter-Club Trophy 2019

15.30 Uhr: Internationale Springprüfung mit Stechen - Finale Große Tour

Dressur-Arena

8 Uhr: Reitpferdeprüfung 4-jährige Stuten und Wallache - Finale Hannoveraner Reitpferde-Championat

9.15 Uhr: Reitpferdeprüfung 3-jährige Stuten und Wallache - Finale Hannoveraner Reitpferde-Championat

10.30 Uhr: Reitpferdeprüfung 4-jährige Hengste - Finale Hannoveraner Reitpferde-Championat

11.15 Uhr: Reitpferdeprüfung 3-jährige Hengste - Finale Hannoveraner Reitpferde-Championat

12.30 Uhr: Internationale Dressur S*** - Grand Prix Special

15.00 Uhr: Dressurpferdeprüfung Klasse L - 5-Jährige - Finale Hannoveraner Dressurpferde-Championat

16.15 Uhr: Dressurpferdeprüfung Klasse M - 6-jährige Pferde - Finale Hannoveraner Dressurpferde-Championat