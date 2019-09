Oyten. Am zweiten Spieltag ist auch die weibliche B-Jugend des TV Oyten in der Handball-Landesliga angekommen. Nach der deftigen Auftaktniederlage beim MTV Embsen (9:20) in der Nähe von Lüneburg wurde nun der TV Hannover-Badenstedt II in eigener Halle mit 26:16 (14:8) besiegt.

Yvonne Geßler, die Oytens Nachwuchs gemeinsam mit Isabel Schacht trainiert, lobte die geschlossene Mannschaftsleistung ihrer Truppe. Alle Spielerinnen seien engagiert und motiviert gewesen, berichtete die Übungsleiterin. Die Abwehr vor einer starken Torfrau Lilian Fischer hätte es dem gegnerischen Angreiferinnen nicht leicht – und auch in der Vorwärtsbewegung sowie im Abschluss habe sich ihre Mannschaft besser präsentiert als beim ersten Saisonspiel. Der Lohn für die Steigerung war ein ungefährdeter Erfolg. Bereits zur Halbzeit betrug der Vorsprung des TV Oyten sechs Tore, im zweiten Abschnitt wurde die Führung dann bis zum Ende bis auf zehn Treffer ausgebaut.