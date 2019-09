Buchholz. Bis zur 65. Minute sah es nach einem torlosen Remis aus. Doch dann brachte sich die U19-Fußballer der JSG Bierden/Uphusen im Spiel beim Buchholzer FC selbst auf die Verliererstraße. „Unser Genickbruch war das 0:1, das nach einem Missverständnis gefallen ist“, berichtete JSG-Trainer Stephan Hotzan. So verpassten es sowohl der Kapitän Philipp Schippert als auch Torwart Julian Paul den Ball aus der Gefahrenzone zu bugsieren. „Sie waren sich nicht einig, der Stürmer des Gegners ist dann dazwischengeprescht und hat das Tor geschossen.“ Der Führung von Tim Matuschak folgten zwei weitere Treffer in der Landesliga-Partie – Endstand 0:3.

Zunächst war es Manuel Alscher, der in der 73. Minute auf 2:0 erhöhte. Weitere acht Minuten später gelang Lukas Kevin Matuschak noch das 3:0 für den Buchholzer FC. Das Fazit von Hotzan fiel ernüchternd aus. „Wir machen zu viele taktische Fehler und müssen in allen Bereichen arbeiten.“ Er äußert zugleich aber auch Zuversicht. In den kommenden drei spielfreien Wochen glaubt Hotzan, Fortschritte erzielen zu können.