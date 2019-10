Die Schlussszene eines perfekten Sololaufs: Uphusens Philipp-Bruno Rockahr (Mitte) wird für sein Tor zum 1:0 gefeiert. (Björn Hake)

Keeper Christian Ahlers-Ceglarek schlägt den Ball lang raus auf die linke Seite. Dies war die Anfangsszene des folgenden Traumtores: Philipp-Bruno Rockahr nimmt den Ball perfekt aus der Luft an, im Einklang mit dieser Bewegung entledigt er sich seines Gegenspielers und nimmt Fahrt auf. Vor dem Strafraum zieht er parallel zur Sechzehnerlinie nach innen, zieht ab und der Ball schlägt links unten ein. Das war das 1:0 für den TB Uphusen, der am Ende der Fußball-Oberligapartie gegen Arminia Hannover den Platz am Arenkamp als verdienter Sieger verließ. Neu-Coach Achim Hollerieth feierte mit dem 2:0 (0:0) entsprechend einen perfekten Einstand beim TBU.

Verdient war der Sieg vor allem aufgrund der Leistungssteigerung in Hälfte zwei. Die ersten 45 Minuten waren hingegen schwere Kost. „Wir hatten keine Ruhe am Ball. Vieles war nur Stückwerk und wir haben auch taktische Fehler gemacht. Unter einem neuen Trainer will man es besonders gut machen, dadurch waren manche ein bisschen verkrampft. Aber der Wille war da“, analysierte Hollerieth Halbzeit eins. Begonnen hatte sie vielversprechend, denn erstmals Gefahr herrschte vor dem Arminia-Tor. Nach Torwartfehler fand Rockahr mit seinem Querpass durch den Fünfer jedoch keinen Abnehmer. Anschließend entwickelte sich ein intensives Duell. Torchancen blieben aber lange aus, da beide Teams sich defensiv stabil präsentierten, in der Offensive jedoch die Präzision vermissen ließen. Einzig bei einem Uphuser Standard wurde es nochmals gefährlich. Nach Kopfballverlängerung von Ole Laabs rutschte der Ball jedoch Frithjof Rathjen über seinen Kopf (37.). Zwei Minuten später traf Arminia das Tor: Dies wurde aber abgepfiffen, da Ahlers-Ceglarek nach vorherigem Fehler beim Nachfassen eher am Ball war als der Arminia-Akteur und von ihm getroffen wurde.

Halbzeit zwei startete dann mit dem starken Solo Rockahrs zum 1:0 (50.). „Ein sensationelles Tor, das hat er klasse gemacht“, lautete das Lob von Hollerieth. Der zeigte vier Minuten später den Daumen hoch gen Viktor Pekrul. Der hatte nämlich per Strafstoß das 2:0 für den TBU erzielt. Der Pfiff war jedoch etwas glücklich, denn Ibrahima Sylla schubste zwar Aladji Barrie leicht weg, spielte zuvor aber den Ball. Nichtsdestotrotz, die Führung war nun eine verdiente, da der TBU nun die klareren Spielansätze hatte und Arminia verunsichert war. Das resultierte auch in Minute 60 zur Chance zum 3:0. Rilind Neziri schob den Ball alleinstehend vor dem Hannoveraner Keeper aber am Tor vorbei.

Gefahr nur durch eigene Fehler

In der Defensive zeigten sich die Arenkampkicker weiter stabil, machten sich einzig selbst das Leben schwer. „Es war nur durch eigene Fehler“, hatte auch Hollerieth beobachtet. Einen beging Rathjen in Minute 73, Hannovers Onur Capin scheiterte anschließend allein vor Ahlers-Ceglarek am Innenpfosten. Den anderen beging Robert Littmann, der im anschließenden Klärungsversuch auch noch seinen eigenen Keeper per Kopfball prüfte. Lediglich einmal wurde Arminia von sich aus gefährlich: In Minute 91 scheiterten die Gäste nur knapp nach Konter. Die dickste Chance des Tages ging aber auf das TBU-Konto. In der Nachspielzeit erkämpfte sich Ramien Safi den Ball und legte uneigennützig quer auf Elmehdi Faouzi, der jedoch das leere Tor aus wenigen Metern nicht traf.

„Unsere Chancenverwertung ist Wahnsinn. Aber gut, wir müssen noch viel arbeiten und es ist auch schwierig für die Truppe und den Trainer, da wir zusammen nicht viel Zeit hatten zu trainieren. Aber es gab viele gute Aktionen, in den wir griffig waren. Was mir besonders gut gefallen hat: Die Spieler, die reingekommen sind, haben richtig Gas gegeben“, lobte Hollerieth die Einwechselspieler Marius Winkelmann, Ricardo Marafona da Costa und Elmehdi Faouzi. Durch den vierten Saisonsieg hat der TBU sein Punktekonto auf zehn Zähler aufgestockt und hat damit zumindest bis Sonntag die Abstiegsränge verlassen. Die Vorgabe für die kommenden Wochen ist natürlich klar. Hollerieth: „Wir müssen bis zum Winter wie die Eichhörnchen sein – Punkte sammeln, Punkte sammeln, Punkte sammeln.“