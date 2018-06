Der Court des TV Bierden ist für alle nutzbar, nicht nur für Rolstuhlfahrer. (TV Bierden)

Bierden. „Um das weite Feld der Inklusion mit Leben zu füllen, braucht es mutige Initiativen, dazu Anpacker und Macher.“ Dieses Zitat stammt von Niklas Höfken, Referent für Rollstuhltennis und Behindertensport im Deutschen Tennisbund. Und genau das komme laut Höfken beim Tennisverein Bierden zusammen. Und daher wird es auch am Sonntag zur Einweihung des rollstuhlgerechten Tennisplatzes beim TVB kommen – der erste der Region.

Der Achimer Frank Bergs ist seit Jahren Mitglied im TV Bierden. Dennoch hat er die Vereinsanlage seit sieben Jahren so gut wie gar nicht mehr genutzt. Wenn er Tennis spielen wollte, fuhr er ins gut 100 Kilometer entfernte Stelle bei Hamburg. Seit einem Sportunfall leidet er an Morbus Sudeck. Die äußerst schmerzhafte Erkrankung sorgt dafür, dass er im Alltag auf einen Stock, im Sport auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Darin spielt er auch Tennis – um normale Aschenplätze jedoch macht er einen weiten Bogen. Die Räder seines Rollstuhls würden sich in den roten Boden graben, was einerseits dem Platz nicht bekommt und andererseits dem Spieler nicht: „Das ist sehr anstrengend, den Rollstuhl durch den Sand zu steuern.“ Theoretisch könnte Frank Bergs auf einem Hartplatz mit seinem Rollstuhl Tennis spielen, doch es gibt schlichtweg keinen. „Mir ist kein Hartplatz im Freien in der Region bekannt.“ In Stelle fand Bergs eine Rollstuhltennis-Gruppe sowie eine Anlage, die für „Fußgänger“ und Rollstuhlfahrer zugleich bespielbar ist. Der Untergrund dieser Plätze ist extrem verdichtet und mit einem besonderen Ziegelmehlbelag abgedeckt. Der Rollstuhl sackt somit nicht ein und ist schnell und leicht zu wenden. Das ist wichtig, auch wenn beim Rollstuhltennis der Ball zweimal aufkommen darf, bevor er geschlagen wird.

Exakt solch ein Spielfeld ist im vergangenen Sommer auch beim TV Bierden entstanden. Auslöser war der Wunsch des 231 Mitglieder starken Vereins nach einem weiteren, einem fünften Platz. Inklusion war nicht zuletzt durch Frank Bergs ohnehin ein großes Thema. Ein Platz, der sowohl von „Fußgängern“ als auch von Rollstuhlfahrern bespielt werden kann, war demnach die perfekte Lösung. Vom Bedarf eines solchen Platzes ist der Verein überzeugt. So gibt es im benachbarten Bremen und im Umland keine vergleichbare Anlage. Wenn Bergs nach Stelle fährt, trifft er dort auf Rollstuhlsportler aus Fischerhude und Ottersberg. Sie haben sich in Bierden bereits zu ersten Matches getroffen.

Selbstversuch möglich

Dass der Platz erst jetzt feierlich eröffnet wird, hat mit dem Betrieb auf der Anlage am Achimer Bruch zu tun. Der Verein nimmt mit 22 Mannschaften an der aktuellen Punktspielsaison teil, die Plätze sind an den Wochenenden demnach voll ausgelastet. Nun ruht der Betrieb, und die Vereinsanlage ist frei für eine festliche Eröffnung, zu der auch Rollstuhlsportler anderer Vereine eingeladen sind. So ist der TSV Achim zu Gast, mit dem die Bierdener eine Zusammenarbeit anstreben. Die Rugby- und Basketballsportler mit Handicap können beim TV Bierden eine neue Ballsportart ausprobieren. Damit mittelfristig auch Kinder mit Handicap das Tennisspielen ausprobieren können, will die Sparkassenstiftung die Anschaffung von drei Jugend-Sportrollstühlen finanziell unterstützen.

Wie Rollstuhltennis funktioniert, wollen neben Bergs an diesem Sonntag auch Mannschaftskollegen aus Stelle und ein Trainer erklären und zeigen. Auch Anthony Dittmar, seines Zeichens Nationalspieler im Rollstuhltennis und potenzieller Starter bei den Paralympics 2020 in Tokio, wird zugegen sein. Auch „Fußgänger“ sollen Gelegenheit haben, aus dem Rollstuhl ein paar Bälle zu schlagen. Die TVB-Vorsitzende Gisela Persson freut sich, mit dem Tennisplatz ein Leuchtturmprojekt vorangebracht zu haben. Zusätzlich zum neuen Platz ist am Vereinsgebäude ein Anbau mit behindertengerechten Sanitäranlagen entstanden. DTB-Sprecher Höfken hofft, dass weitere Vereine dem Bierdener Beispiel folgen und ihre Strukturen für Sportler mit Behinderung öffnen: „Dass jeder die Möglichkeit bekommt, Tennis auszuprobieren und zu seinem Lifetime-Sport zu machen, hat nichts mit Leistungssport zu tun, sondern ist eine Frage der Einstellung. Hier entsteht das Potenzial für ein neues Miteinander.“

Leistungssport heißt auch nicht die Ambition von Frank Bergs. Rollstuhltennis teilt sich in Leistungs- und Breitensport auf, Letzteres entspricht das Streben des Achimers. Eine Liga gibt es ebenfalls nicht, das gebe die Masse an Spielern nicht her. „Im Leistungssport spielen die Profis wie die normalen Tennisprofis“, weiß Bergs. Bedeutet: Auch bei den Gerry Weber Open oder in Wimbledon wird Rollstuhltennis gespielt – nur unter dem Radar der allgemeinen Öffentlichkeit. Die Profis seien allesamt Rollstuhlfahrer, auch im Breitenspot gebe es kaum „Fußgänger“. „Der Umgang mit dem Rollstuhl erfordert einfach sehr viel Übung“, begründet Bergs.

Am Sonntag können sich in Bierden Interessierte selbst davon überzeugen und Rollstuhltennis von 12 bis 15 Uhr ausprobieren. Die Einweihung selbst beginnt bereits um 11 Uhr.