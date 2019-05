Nach oben: Dorthin wollen Dominik Zielinski und der FSV Langwedel-Völkersen am Sonnabend kommen. (Björn Hake)

Bilder mit angespannten Gesichtern, die Atmosphäre wirkt düster, die Darsteller sind der Verzweiflung ganz nahe. Untermalt sind die Szenen mit dramatischer Musik. So könnte ein Trailer aussehen, falls das Saisonfinale 2019 in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 eines Tages verfilmt werden sollte. Dass es an diesem Sonnabend (alle Begegnungen werden parallel um 16 Uhr angepfiffen) dramatisch wird, ist sehr wahrscheinlich. Denn noch wird ein Absteiger gesucht. Und fünf Klubs kann es noch erwischen.

Eine Hauptrolle in dem Abstiegskrimi nehmen unter anderem der FSV Langwedel-Völkersen, der 1. FC Rot-Weiß Achim und der SV Vorwärts Hülsen ein. Neben dem Trio aus dem Kreis Verden bangen noch der SV Lilienthal-Falkenberg und der SV Ippensen um den Klassenerhalt. „Schuld“ an dem spannenden Finale ist der TSV Etelsen. Weil die Schlossparkkicker in der Vorwoche in Lilienthal mit 0:3 verloren haben, ist die Entscheidung im Tabellenkeller auf den letzten Spieltag der Saison 2018/2019 vertagt worden. Der SVL steht mit 33 Punkten (Torverhältnis: -14) auf dem Platz, den am späten Sonnabendnachmittag keines der fünf Teams belegen will – den noch zu vergebenden Abstiegsrang.

Hülsen mit den besten Karten

Der SV Vorwärts Hülsen befindet sich vor dem letzten Spiel auf Rang zehn, hat drei Punkte mehr als Lilienthal auf dem Konto, besitzt allerdings das wesentlich schlechtere Torverhältnis (-33). Dennoch haben die Hülsener im Vergleich zur Konkurrenz die besten Karten. Denn der Elf von Marc Jamieson reicht ein einziges Pünktchen, um sich aller Sorgen zu entledigen. Allerdings steht für den SVV eine knifflige Aufgabe an. Das Team muss beim Heeslinger SC II antreten. Die Oberliga-Reserve will mit aller Macht den vierten Platz verteidigen. Wie der Gegner heißt und welche Ziele dieser verfolgt, das ist Jamieson jedoch egal. Er will und muss eine Steigerung seines Teams sehen. Die Leistung am Mittwochabend gegen den FC Hambergen war nämlich eine schwache: „Wir müssen eine ganz andere Einstellung zum Spiel finden und die Jungs müssen kapieren, was auf dem Spiel steht. Ich würde sie am liebsten auch mal unter Druck setzen, indem ich sie auf die Bank setze, aber ich habe so wenig Spieler, dass ich mir das nicht erlauben kann“, sagt der Trainer „Ich bin überzeugt, das Heeslingen noch schwieriger wird als Hambergen. Die waren mit dem Kopf schon bei der Abschlussfeier.“

Langwedel muss im Derby siegen

Apropos Abschlussfeier: Die hatte auch der FSV Langwedel-Völkersen für den vergangenen Sonntag geplant. Nach dem letzten Heimspiel gegen die TSG Wörpedorf-Grasberg sollte eigentlich der Klassenerhalt endgültig begossen werden. Doch die Mannschaft von Emrah Tavan verlor gegen den Absteiger mit 2:4. Nun droht dem FSV (35 Punkte, Torverhältnis -11) das gleiche Schicksal wie der TSG. Und die Tavan-Elf steht unter Druck. Verliert sie, ist sie auf Schützenhilfe angewiesen. Und auf den FSV wartet ein schwieriger Gegner. Langwedel fährt zum TV Oyten. Es gibt sicherlich dankbarere Aufgabe, als den Abstieg in einem Derby zu verhindern. Erschwerend kommt hinzu, dass Tavan gleich sieben potenzielle Stammspieler fehlen. „Doch das soll keine Ausrede sein“, sagt der Coach. „Meine Mannschaft ist bereit und weiß, um was es geht. Allerdings hat sich der TV Oyten wieder gefangen und auch Axel Sammrey (Trainer des TVO, Anm. d. Red.) weiß, was bei uns auf dem Spiel steht.“ Tavan glaubt jedoch fest an seine Mannschaft: „Und ich glaube auch, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Allerdings müssen wir 120 Prozent geben.“

RW Achim empfängt den Letzten

Mit einem Sieg wäre auch der 1. FC Rot-Weiß Achim (34 Punkte, Torverhältnis -42) auf der sicheren Seite. Der Gegner scheint für die Rot-Weißen ein machbarer zu sein. Der Tabellenletzte ATSV Scharmbeckstotel gibt in Achim seine Abschiedsvorstellung. Dass seine Elf auf dem Papier auf einen einfachen Gegner trifft, weiß auch Dogan Yalcin, „allerdings sind diese Spiele meist die schwierigsten“, warnt der RW-Trainer. „Die Zuversicht ist bei uns aber sehr groß. Jedem im Team muss aber bewusst sein, dass es ein Aller-oder-Nichts-Spiel ist. Wenn du verlierst, dann geht es wohl runter.“ Während der Trainingswoche habe man jedoch viele Gespräche geführt, sodass nun jeder „heiß“ auf das Finale sei, schildert Dogan Yalcin.

Während die Achimer ihre Chance auf den Klassenerhalt auf ihrem eigenen Platz nutzen wollen, müssen sowohl der SV Lilienthal-Falkenberg als auch der SV Ippensen auswärts ran. Lilienthal fährt zum SV Pennigbüttel, die Ippenser (35 Punkte, Torverhältnis: +4) wollen dagegen beim MTV Riede den Abstieg verhindern.