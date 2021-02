Tennis zu zweit ist weiterhin möglich. Darüber sind die Tennis-Cracks aus dem Landkreis Verden glücklich. (Maximilian von Lachner)

Die Tennisspieler in der Tennisregion Niedersachsen-Bremen haben in dieser Woche die endgültige Nachricht erhalten, dass es in der Wintersaison keine weiteren Punktspiele geben wird (wir berichteten). Nachdem hiervon zunächst der Damen- und Herren-Bereich ausgeklammert worden war, wurde nun endgültig Klarheit geschaffen. Einen kleinen, aber entscheidenden Unterschied genießen die Tennisspieler aber im Vergleich zu Sportlern anderer Sportarten: Tennis darf auch in Zeiten des Lockdowns – unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften – ausgeübt werden.

„Ja, da haben wir ein Schweineglück“, fasst Hartmut Schmidt-Klute vom TC Oyten das Ganze treffend zusammen. „Natürlich hätten wir auch gerne Punktspiele ausgetragen, aber wir sind natürlich heilfroh, dass wir überhaupt noch trainieren und unserer Leidenschaft nachgehen können. Uns ist dieses Privileg sehr bewusst und bei uns im Verein achten wir massiv auf die Einhaltung aller Regeln. Wenn wir das Gefühl haben, jemand nimmt es nicht ganz so genau, dann sprechen wir ihn direkt drauf an.„ Denn das große Glück, weiterhin Tennis zu spielen, solle nicht durch Unachtsamkeit verspielt werden, verdeutlicht Schmidt-Klute: “Dass eine gewisse Neiddebatte aufkommt, wenn andere Sportler auf uns Tennisspieler oder Golfer schauen, kann ich nachvollziehen. Zumal es ja auch hierbei nicht mal bundeseinheitlich geregelt ist.“

Hartmut Schmidt-Klute trainiert gemäß den gültigen Vorgaben jeweils zu zweit auf einem Platz mit seinen Teamkollegen in der Tennishalle in Bremen-Arbergen. Geht es in der Sommersaison als Spielgemeinschaft für den TC Oyten an den Start, läuft die Mannschaft im Winter in nahezu identischer Besetzung für den TV Ost-Bremen auf. „Leider war recht früh klar, dass in unserer Staffel außer uns niemand Punktspiele bestreiten möchte. Wir freuen uns umso mehr auf die Sommersaison. Ich bin sehr optimistisch, dass diese stattfinden wird. Vielleicht starten wir etwas später, aber ansonsten bin ich guter Dinge.“

Dann wird auch Neuzugang Hansi Bargfrede erstmals für seinen neuen Verein aufschlagen. Der ehemalige Fußballprofi vom SV Werder Bremen trainiert bereits mit seinen neuen Mitspielern und hinterlässt einen starken Eindruck. „Hansi ist noch richtig fit, flink unterwegs und hat ein tolles Spielverständnis. Darauf dürfen wir uns freuen“, lobt Hartmut Schmidt-Klute.

Auch die Herren 50-Mannschaft des TC Oyten läuft mit einem ehemaligen Werder-Profi auf: Gunnar Sauer. „Gunnar war tatsächlich bei unserem einzigen Punktspiel der Wintersaison mit dabei und hat mit seinem Einzelsieg zum 3:3-Unentschieden beigetragen“, berichtet Mannschaftsführer Martin Kehmna. Ende Oktober reiste sein Team zum Auswärtsspiel der Verbandsklasse gegen den TV Horneburg. „Wir waren drauf und dran, uns für eine herbe 1:5-Niederlage aus dem Vorjahr zu revanchieren“, erzählt Martin Kehmna. Der Kapitän hatte dabei den Sieg auf dem Schläger. Im Matchtiebreak des dritten Satzes führte Oytens Nummer eins bereits mit 9:2. „Dann habe ich aber viel zu vorsichtig gespielt und tatsächlich noch verloren. Gerne hätte ich das noch im Winter wiedergutgemacht“, sagt Kehmna schmunzelnd.

Dass sich der Verband nun für die Generalabsage entschieden hat, könne aber absolut nachvollziehen: „Ganz ehrlich: Unter diesen Umständen machen Punktspiele auch nur wenig Spaß. Alles mit Abstand und Maske, kein Essen mit dem Gegner – dann setzen wir doch lieber auf die Sommersaison.“ Im Laufe der Winterpunktspielrunde wäre der TC Oyten noch zum Derby zur TG Uesen gereist. Auch dort bestand grundsätzlich der feste Wille, an den Wettkämpfen teilzunehmen. „Allerdings haben wir dann auch irgendwann diskutiert, ob wir die Meldung von uns aus zurückziehen, das wurde uns dann aber ja abgenommen“, sagt Uesens Mannschaftsführer Ehler Mindermann, der als Jugendwart gleichzeitig im Vorstand der TG Uesen aktiv ist.

„Unsere Mitglieder freuen sich natürlich, dass sie weiterhin zu zweit Tennis spielen dürfen. Daher ist unsere Tennishalle auch stark frequentiert. Gerade auch Jugendliche nutzen die Nachmittagsstunden, um zu spielen. Das halte ich in diesen Zeiten für sehr wichtig und darüber freuen wir uns. Wir haben auch das Jugendtraining auf Einzeltraining umgestellt. Zwar mussten wir die Zeiten verkürzen, aber so können wir zumindest irgendwie allen ein wenig gerecht werden und vor allem auch unseren hauptamtlichen Trainer weiter beschäftigen“, sagt Mindermann, der einen sehr sensiblen Umgang aller Mitglieder mit den Hygieneregeln feststellt: „Es ist zu spüren, dass alle auf die Einhaltung der Vorgaben achten. Darüber sind wir als Vorstand natürlich sehr froh, zumal es in unserer Halle auch schon Kontrollen des Ordnungsamtes gab. Über unser Buchungssystem ,book and play’ können wir die Belegung aber auch sehr gut dokumentieren und eine Nachverfolgung sicherstellen.“

Als höchstspielende Mannschaft aus dem Landkreis Verden wäre in der Wintersaison der Ottersberger TC mit seiner Herren 50-Mannschaft in der Nordliga an den Start gegangen. „Wir hatten für uns aber ebenfalls schon entschieden, dann doch auf die Punktspiele zu verzichten. Die Termine wurden immer weiter nach hinten geschoben„, sagt OTC-Kapitän Christoph Engelke. “Am Ende wäre es irgendwie recht erzwungen gewesen, das alles durchzudrücken. Wir haben alle Familien, jeder mit seinen privaten Terminen und Verpflichtungen. Irgendwie sind wir dann auch in einem Alter, in dem die Tennispunktspiele nicht mehr das Wichtigste sind.“

Auch er bestätigt, was schon Hartmut Schmidt-Klute, Martin Kehmna und Ehler Mindermann aussagten. „Wir alle freuen uns auf die Sommersaison und hoffen – nicht nur bezogen auf unseren Sport – auf etwas mehr Normalität. Dass wir auch in diesen Zeiten Tennis spielen dürfen, betrachten wir als großes Glück, ist vor allem auch für unsere Kinder und Jugendlichen sehr wichtig und eine tolle Ablenkung in dieser Zeit“, findet Engelke.