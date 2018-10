Niko Korda warf in der neunten Minute das 5:4 für den TV Oyten. Es war im Auswärtsspiel gegen den THW Kiel die letzte Führung der Gäste. (Björn Hake)

Kiel. Ein Sieg wäre einer Sensation gleichgekommen. Bei einem Unentschieden hätte ebenfalls von einer Überraschung gesprochen werden müssen. Doch beides ist am Sonnabend ausgeblieben: Der TV Oyten hat in der Jugendhandball-Bundesliga beim THW Kiel die zu erwartende Niederlage kassiert. Der Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters gewann die Begegnung mit 29:20 (16:10). Während die Kieler durch den Erfolg auch nach fünf Spielen ohne Punktverlust bleiben, muss der TVO in seinem zweiten Bundesliga-Jahr weiter auf den ersten Sieg warten.

Dass dieser in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins gelingen kann, damit dürfte im TVO-Lager niemand gerechnet haben. Auch nicht Trainer Thomas Cordes. Der war mit dem Auftritt seiner Mannschaft allerdings zufrieden. „Wenn ich sage, dass das Spiel nicht so deutlich war, wie es das Resultat aussagt, dürfte das die richtige Einschätzung sein“, meinte Cordes. Jedoch zeigte sich auch beim THW Kiel wieder das große Problem, mit dem die Oytener schon während der gesamten Saison zurechtkommen müssen. Sie werfen ganz einfach zu wenig Tore.

War in der Vorwoche beim 23:23 gegen den BSV 93 Magdeburg noch die Chancenverwertung nicht gut genug, wurden gegen die starken Kieler die Fehler schon wesentlich früher im Angriffsspiel gemacht. Denn häufig sind die Gäste erst gar nicht zum Abschluss gekommen, weil der Ball auf dem Weg dorthin leichtfertig hergeschenkt worden war. „Wir haben oft den Ball einfach weggeworfen. Es waren einige Fang- und Passfehler dabei. Da stimmte das Timing einfach nicht“, schilderte Thomas Cordes. „Auch in der ersten und zweiten Welle wurde der Ball hin und wieder ins Niemandsland geworfen. Solch einfache Fehler müssen wir unterbinden.“ Aufgrund dieser Patzer habe sich seine Sieben um ein besseres Resultat gebracht.

Guter Beginn des TVO

In der Anfangsphase gelang es dem TV Oyten hingegen, das Spiel gegen den großen Favoriten offen zu gestalten. Dreimal lagen die Gäste zu Beginn sogar vorne – und zwar mit 1:0, 3:2 sowie mit 5:4. Achteinhalb Minuten waren bei der dritten Führung gespielt. Den fünften Treffer der Cordes-Sieben markierte Rückraumspieler Niko Korda. Dieses Tor sollte aber für einige Minuten der vorerst letzte Treffer des TVO bleiben. Erst in Spielminute 18 erzielte Joost Sanders den sechsten Treffer der Gäste.

Die vom Ex-Nationalspieler Christian Sprenger trainierten „Zebras“ nutzten diese Schwächephase der Oytener aus. Als Sanders traf, führte der THW mit 11:6. Das Cordes-Team fing sich danach aber wieder etwas, sodass die Gastgeber ihren Vorsprung bis zum Seitenwechsel nicht mehr entscheidend ausbauten – 16:10. Das sollte der Sprenger-Sieben erst in der zweiten Halbzeit gelingen. Kiel legte einen Blitzstart hin und führte in der 38. Minute bereits mit zehn Toren (20:10).

Doch der Gast ließ sich nicht hängen. Die Köpfe gingen nicht nach unten, wie es viele Trainer in solchen Situationen immer wieder sagen. Die Oytener zeigten eine gute Moral und wollten das Spiel vernünftig zu Ende bringen. Das sollte ihnen gelingen. Ähnlich wie in Halbzeit eins ließen sie den Toreabstand nicht größer werden. Sie verkürzten ihn sogar minimal. „Die Moral und der Kampf haben auf jeden Fall gestimmt“, freute sich Thomas Cordes über den Einsatz seiner Jungs. „Dass es am Ende neun Tore Unterschied waren, ist ärgerlich.“ Doch für ein besseres Resultat hätte sein Team das alte Problem abstellen müssen.