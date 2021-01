Einige Punkte erzielten die Badener gegen den VC Bitterfeld-Wolfen aufgrund ihrer guten Blockarbeit. (FOCKE STRANGMANN)

Vier starke und einen schwachen Satz haben die Volleyballer des TV Baden am Sonnabend in der Lahofhalle gegen den VC Bitterfeld-Wolfen gespielt. Und nicht nur das: Es war wohl die bisher beste Saisonleistung des Zweitligisten aus Baden. Zum dritten Sieg auf sportlichen Weg – zwei Erfolge wurden dem Team wegen des Rückzugs des VV Humann Essen zugesprochen – sollte es für den TVB jedoch nicht reichen. Er unterlag knapp mit 2:3 (28:30, 25:23, 14:25, 25:18, 13:15). Der Sieger hätte aber genauso gut TV Baden heißen können – daher überwog bei Trainer Werner Kernebeck nach der Partie auch die Zufriedenheit.

„Das war ein geiles Spiel“, entfuhr es dem Trainer der Gastgeber als Erstes. „Natürlich ist es für die Jungs im ersten Moment deprimierend, dass sie im Tiebreak verloren haben. Aber sie haben heute alles rausgeholt und um jeden Ball gekämpft.“ Die Badener sind durch das Erreichen des Tiebreaks zudem nicht leer ausgegangen: Immerhin einen Zähler nahmen sie aus dem Spiel mit. Für den TV Baden war es in diesem Jahr der erste Punkte, den sie eingefahren haben. Mit nunmehr 14 Zählern bleiben die Badener Tabellenzehnter, haben den Kontakt zum Mittelfeld jedoch noch nicht verloren.

Langer erster Satz

Mit etwas mehr Glück wäre für die Kernebeck-Crew gegen die Gäste aus Sachsen-Anhalt sogar eine größere Ausbeute möglich gewesen. Der Coach dachte vor allem an den ersten Satz. In diesem schenkten sich beide Mannschaften – inklusive einiger Diskussionen am Netz – überhaupt nichts. Gegen Ende des Auftaktsatzes hatten die Gastgeber aber die schlechteren Karten. Kleinere Fehler wurden von „BiWo“ gnadenlos bestraft. Die Folge: Die Gäste hatten beim 24:22 zwei Satzbälle. Beide wehrten die Badener aber ab. Danach ging es hin und her. Mal hatte der TVB Satzball, mal „BiWo“. Der erste Satz ging dann aber mit 30:28 an die Gäste, weil sie einen Angriffsschlag von Ole Seuberlich stark blockten. „Dass wir den ersten Satz verlieren, ist wirklich schade“, bedauerte Kernebeck. Sein Team habe genügend Möglichkeiten gehabt, den Durchgang für sich zu entscheiden.

Entmutigen ließ sich seine Mannschaft jedoch nicht und knüpfte im zweiten Satz nahtlos an die starke Leistung des ersten Abschnitts an. Hinten raus wurde es wieder knapp, diesmal aber mit dem besseren Ende für Baden. Mit 25:23 gewann der TVB den Satz. Auf dem Weg dorthin mussten die Gastgeber aber ihre große Willensstärke unter Beweis stellen: Sie lagen bereits mit 17:21 zurück, kämpften sich jedoch eindrucksvoll zurück.

Badens Alexander Decker (r.) war nach dem spektakulären Spiel zunächst enttäuscht. Sein Trainer Werner Kernebeck war aber mächtig stolz. Denn Decker und Co. spielten gegen Bitterfeld groß auf. (Björn Hake)

Seltsamerweise nahmen die Gastgeber den Schwung nicht in den dritten Satz mit. „Da haben wir den Faden komplett verloren“, ärgerte sich Kernebeck ein wenig. Von Beginn standen die Hausherren auf verlorenem Posten. Bereits bei der zweiten technischen Auszeit war zu erkennen, dass Bitterfeld mit 2:1 in Führung gehen würde – 16:8. Baden sollte es anschließend auch nicht mehr gelingen, den Durchgang spannend zu machen.

Schwächephase kommt und geht plötzlich

So plötzlich die Schwächephase gekommen war, verschwand sie aber auch wieder: Den vierten Satz dominierten die Badener. Mit großem Willen marschierten sie vorweg. Ein sehenswerter Doppelblock von Jannik Haats und Alexander Decker, der später auch verdienterweise zum wertvollsten Spieler des TVB ausgezeichnet wurde, beendete den vierten Satz – 25:18. Der fünfte Satz war erreicht, Baden durfte sich über mindestens einen Punkt freuen.

Der zweite Punkte, der stets im Tiebreak vergeben wird, ging schließlich an den VC Bitterfeld-Wolfen. Der Klub aus Sachsen-Anhalt hatte im entscheidenden Durchgang das Quäntchen mehr Glück. Genauso treffend wie Werner Kernebeck seine erste Spielanalyse begann, beendete er sie daher auch: „Es war eine Partie auf Augenhöhe.“