Verden. Mit den beiden männlichen C-Jugend-Teams vom TSV Burgdorf und Norheimer HC stehen in der Oststaffel der Handball-Oberliga zwei von drei Vertreter an der Niedersachsenmeisterschaft vor dem letzten Spieltag fest. Den dritten Teilnehmer spielen am kommenden Sonnabend, 16. März, die HSG Verden-Aller und der TSV Anderten im direkten Duell gegeneinander aus. Da die von Sven Klaasen und Lars Blatt trainierten Talente aus der Kreisstadt das Hinspiel in Hannover mit 28:26 für sich entschieden haben, gehen sie mit einem kleinen Vorteil in den Showdown. Die HSG wäre mit einem Unentschieden am Ziel, Anderten braucht einen Sieg.

Zudem geht das Team nach einem 29:21 (13:7)-Erfolg gegen Eintracht Hildesheim mit Rückenwind in das Spiel. Gegen Hildesheim war Verden über 50 Minuten die bessere Mannschaft. Angeführt vom siebenfachen Torschützen Tom Blatt hatte sich die HSG zur Pause auf sechs Tore abgesetzt. Nach einem Treffer von Jonas Bohnet betrug der Vorsprung erstmals acht Tore – 28:20 (45.).