Sein Treffer sollte nicht genügen: Langwedels Niclas Tiedemann. (Hake)

„Unglücklich und ein bisschen unverdient.“ So hat Emrah Tavan das Ergebnis seiner Mannschaft beim FC Hambergen beschrieben. Tavans Mannen vom FSV Langwedel-Völkersen II haben ihren Saisonauftakt in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 bei dem Meisterschafts-Mitfavoriten und Vorjahreszweiten mit 1:2 (0:2) verloren.

„Es war ein sehr, sehr gutes Spiel von uns. Es haben halt nur zwei dumme Fehler entschieden“, urteilte FSV-Coach Tavan nach dem Abpfiff. Fehler Nummer eins wurde bereits in Minute sieben von den Langwedelern begangen. Hermann Babe verlor im Mittelfeld den Ball. Die Hamberger schalteten schnell um und markierten das 1:0. Torschütze war Thilo Roeper. Dabei hätten die Gäste bis dato bereits selbst führen können, wäre Louis Gehrke das Glück hold gewesen. Sein Schuss in der ersten Minute klatschte aber von der Unterkante der Latte auf die Linie und wieder hinein ins Feld.

Fehler Nummer zwei sei laut Tavan ein Fehler des Schiedsrichters vorausgegangen. Hermann Babe soll im Mittelfeld gefoult worden sein. Das nächste Foul beging dann Jan-Luca Rohlfs, das war jedoch im FSV-Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte in Minute 28 Finn-Niklas Klaus. Zwar verkürzte der FSV noch durch den Treffer von Niclas Tiedemann (57.), doch der Ausgleich sollte nicht mehr fallen. „Ein 2:2 wäre gerecht gewesen. Das Ergebnis ist natürlich nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Aber die Leistung stimmte, so darf es sehr gerne weitergehen“, zog Tavan ein Fazit.