Christoph Engelke kam im Doppel zum Einsatz. (Focke Strangmann)

Wolfsburg. Der wohl schon entscheidende Schritt auf dem Weg zum Titelgewinn in der Herren-50-Oberliga ist den Tennisspielern des Ottersberger TC gelungen. Am dritten Spieltag gab es zum dritten Mal einen klaren Ottersberger Erfolg. Mit 5:1 wurde der TV Jahn Wolfsburg bezwungen, sodass im abschließenden Punktspiel Ende Januar im Duell gegen den TV Behrenbostel schon ein Unentschieden zur Meisterschaft reichen würde.

In Wolfsburg waren drei der vier Einzel schnell beendet. Andreas Busch und Marco Wingerning gestatteten ihren Gegnern nur wenige Spielgewinne und brachten die Gäste mit 2:0 in Führung. Im Spitzeneinzel war auch Michael Weiß froh, dass sich die Gegenwehr seines Kontrahenten in Grenzen hielt. Geplagt von einer starken Erkältung siegte auch Weiß im Eiltempo mit 6:1 und 6:1. Deutlich umkämpfter ging es im Match von Andre Stelling zu. Ottersbergs Nummer drei war nach dem gewonnenen ersten Satz auf einem guten Weg, ehe er den Satzausgleich hinnehmen musste. Im fälligen Matchtiebreak ging es hin und her. Gleich zweimal hatte Stelling bei eigenem Aufschlag Matchball. „Da waren wir uns draußen eigentlich sicher, dass das Ding durch ist. Leider hat es dann doch nicht zum Sieg gereicht“, erklärte Kapitän Christoph Engelke die Niederlage seines Mitspielers.

Für die Doppel rückte der Mannschaftsführer für den angeschlagenen Michael Weiß ins Team. An der Seite von Andreas Busch hatte auch Engelke somit seinen Anteil am Punktspielsieg. Das Duo gewann ebenso in zwei Sätzen wie Andre Stelling und Marco Wingerning. „Jetzt haben wir erst einmal etwas Pause. Eigentlich sollte im Heimspiel gegen Behrenbostel nichts mehr anbrennen, aber auch dieses Spiel werden wir konzentriert angehen“, sagte Christoph Engelke.

TV Jahn Wolfsburg - Ottersberger TC 1:5

David Kragl – Michael Weiß 1:6, 1:6; Milan Pesicka – Andreas Busch 2:6, 1:6; Marian Krämer – Andre Stelling 3:6, 6:4, 11:9; Rolf Hohensee – Marco Wingerning 2:6, 1:6; Kragl/Krämer – Busch/Engelke 5:7, 1:6; Pesicka/Hohensee – Stelling/Wingerning 3:6, 5:7 FK