So kennt man ihn als Spieler: Als neuer Trainer der SG Achim/Baden II durfte Florian Schacht allerdings nicht direkt jubeln. (Björn Hake)

Achim. Für die SG Achim/Baden II hat es zum Einstand von Florian Schacht auf der Trainerbank zu einem Teilerfolg gereicht. 22:22 (10:7) lautete das Resultat am Ende im Heimspiel der Handball-Verbandsliga Nordsee gegen den Wilhelmshavener HV II. Nach turbulenten Tagen aufgrund der Trennung von Coach Karsten Krone genügte der Oberliga-Reserve selbst eine 18:13-Führung gegen den Drittletzten der Tabelle nicht zum Sieg. Nachdem Marico Dumke die Spielgemeinschaft noch einmal mit 22:21 in Führung geworfen hatte, trafen die Gäste aus der Jadestadt vier Sekunden vor dem Abpfiff in Person von Malte Rostek zum Ausgleich.

Gedanken um den Kader

Dass der eine Punkt im Kampf gegen den Abstieg zu wenig ist, dass wusste auch Florian Schacht. Bis zum 18:13 habe seine Mannschaft es souverän heruntergespielt, urteilte der 40-Jährige: „Dann verlieren wir den Faden, kommen noch einmal zurück und müssen am Ende doch mit dem Zähler zufrieden sein.“ Einen positiven Aspekt hob Schacht aber auch hervor: „Wir haben zumindest einen Punkt mitgenommen, das ist wichtig für die Moral.“ In den kommenden Wochen will der Nachfolger von Karsten Krone sich Gedanken um die personelle Situation der Oberliga-Reserve machen. Man werde intern einige Gespräche führen, kündigt Schacht an. Gegen den Wilhelmshavener HV II tauchte der Name Ole Jacobsen aus der dritten Mannschaft der Spielgemeinschaft erstmals im Kader auf. Aus dem Oberliga-Kader war Erik Schmidt dabei. Beide Akteure steuerten jeweils zwei Treffer zum Unentschieden bei.

In der ersten Halbzeit lagen die Gastgeber letztmals beim 2:3 (6.) zurück. Fortan bestimmte das Ligaschlusslicht die Partie. Zwei Minuten vor der Pause stand es nach einem Treffer von Linkshänder Sören Meier 10:6 für die Achimer. Nach Wiederanpfiff setzte sich die Überlegenheit der Schacht-Sieben zunächst fort. Wilhelmshaven habe nicht ein einziges Tor über die erste oder zweite Welle erzielt, schilderte Florian Schacht. „Eigentlich müssen wir das Spiel gewinnen“, war es für den neuen Coach eher ein verlorener als gewonnener Punkt. Damit bleibt Achim/Baden II mit 2:22 Zählern Tabellenschlusslicht.