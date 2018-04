Thomas Celik staubte zum 1:0 für den TB Uphusen ab. Dieser Treffer sollte dem TBU reichen, um in Spelle zu gewinnen. (Björn Hake)

Spelle. Das Ziel ist es gewesen, etwas Zählbares vom Auswärtsspiel gegen den SC Spelle-Venhaus mitzubringen. Das ist den Oberliga-Fußballern des TB Uphusen auch gelungen. Das Team um seinen Trainer Fabrizio Muzzicato hat beim Spitzenreiter mit 1:0 (1:0) gewonnen und somit den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Im Grunde ist es sogar ein riesiger Schritt gewesen.

Die Uphuser haben mit ihrem Coup im Emsland zudem unter Beweis gestellt, dass sie sich keineswegs vor Tabellenführern verstecken müssen. Bereits im ersten Spiel des Jahres 2018 siegte der TBU beim Vfl Oldenburg, der zum damaligen Zeitpunkt die Tabelle des niedersächsischen Oberhauses angeführt hatte. Und jetzt gelang ihnen das Kunststück ein weiteres Mal. Den Grundstein legten die Gäste vor allem in der Defensive. "Die Jungs haben sehr gut gegen den Ball gearbeitet und gut umgeschaltet. Wir haben kaum etwas zugelassen. Spelle hatte vielleicht eineinhalb Torchancen. Ich kann mit diesem Auftritt nur sehr zufrieden sein", sagte Fabrizio Muzzicato.

So richtig um den Sieg bangen musste der TBU-Coach lediglich in der Schlussminute. Die Gastgeber bekamen noch einmal einen Freistoß aus 23 Metern vor dem Gästetor zugesprochen. Sascha Wald, der mit 21 Treffern die Torschützenliste der Oberliga Niedersachsen mit großem Vorsprung anführt, schnappte sich den Ball. Doch Wald sollte in dieser Begegnung ohne Tor bleiben. Sein Schuss landete in der Mauer. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff. Uphusen jubelte. "Wir haben nun aus den Spielen gegen Northeim und Spelle sechs Punkte geholt. Damit war nicht zu rechnen", freute sich Muzzicato über die beiden Erfolge gegen die vermeintlichen Spitzenmannschaften. Insgesamt hat der TB Uphusen nun 24 Punkte eingesammelt und besitzt nun richtig gute Karten im Abstiegskampf.

Thomas Celik erzielt den Siegtreffer

Das Tor des Tages in Spelle wurde von Thomas Celik markiert. Dem Treffer ging ein Schuss von Thomas Mennicke aus 20 Meter voraus. Spelles Keeper Florian Egbers ließ den Ball jedoch nach vorne abprallen. Celik schaltete schnell und staubte zur Uphuser Führung ab. Celik hätte kurz vor der Pause sogar erhöhen können. Doch er scheiterte aus rund elf Metern. "Da hat er zu überhastet abgeschlossen", meinte Fabrizio Muzzicato, der mit seinem Team am kommenden Spieltag in der Favoritenrolle steckt. Denn am Sonnabend kommt das Ligaschlusslicht SVG Göttingen in den Achimer Westen.