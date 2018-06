Trug das TBU-Trikot bereits 2015 und 2016: Badara Njie (links). (Strangmann)

Achim. Beim Fußball-Oberligisten TB Uphusen wird weiter fleißig am Kader für die Saison 2018/2019 gebastelt. Nun konnte der Sportliche Leiter Andre Schmitz wieder Neues verkünden. Und das beinhaltete einen Rückkehrer, einen namhaften Zugang und einen überraschenden Abgang.

Badara Njie ist der Rückkehrer, er trug das TBU-Trikot bereits 2015 und 2016. Aus familiären Gründen verabschiedete er sich gen England, wo er laut Schmitz zwar Fußball gespielt hat, "aber nicht auf dem Niveau wie hier". Dennoch ist er von dem 23-Jährigen überzeugt, den er seinerzeit zum TBU lotste: "Wenn er annähernd noch die Qualität von damals hat, ist er eine absolute Verstärkung." Zudem hat Njie den Größenvorteil gegenüber Kerem Sahan oder Eugen Uschpol, die ebenfalls für die Innenverteidiger-Positionen infrage kommen. "Badara hat es in der Hand und wird uns überzeugen", ist Schmitz sich sicher.

Sicher war er sich bei Viktor Perkul nicht, passt der mittlerweile 35-Jährige doch eigentlich nicht ins TBU-Konzept. "Eigentlich haben wir genug Erfahrene. Aber nach einem Gespräch mit ihm habe ich gemerkt, dass er noch immer brennt. Danach war ich Feuer und Flamme." Und damit reiht sich ein Spieler mit großer Erfahrung beim TBU ein, spielte Perkul doch in den letzten sechs Spielzeiten beim BSV Rehden in der Regionalliga. "Bei ihm hat uns seine Frau in die Karten gespielt, die wollte, dass er etwas herunterfahren soll", erzählt Schmitz von den Beweggründen des namhaften Defensivallrounders.

In das TBU-Konzept passte eigentlich Ali Achour, doch der will im Sommer für drei Wochen in den Urlaub fahren. Das Problem? Dann steht die Saisonvorbereitung an. "Wenn er drei Wochen Vorbereitung verpasst, dann passt es nicht, dann spielt er bis Weihnachten keine Rolle", begründete Andre Schmitz den Rückzug des Angebotes an das 19-jährige Offensivtalent.