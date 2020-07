Es ist ein Turnier, das jedes Jahr aufs Neue die Massen anzieht. Die Rede ist von Polo meets Showjumping, das Reitturnier für Polospieler und Springreiter. Ob das Turnier, das der Verein Reitsport Hagen-Grinden gemeinsam mit dem Polo Club Hagen-Grinden anbietet, dieses Jahr stattfindet, stand zunächst in den Sternen. Corona funkte auch hier dazwischen. Nach der Absage für Anfang Mai ließen die Lockerungen ein Turnier wieder zu. Sehr zur Freude der Reiter, die sich auf eine ganze Woche verteilt untereinander in den verschiedenen Prüfungen duellierten.

Auch Kassandra Mohr, Ponywartin des Kreisreiterverbandes (KRV) Verden und Pferdeausbilderin, war erfreut, dass das Turnier doch stattfand. „Nachdem der Termin über den 1. Mai abgesagt werden musste, haben wir uns früh für Mitte Juli entschieden. Uns war dabei wichtig, so vielen Reitern wie möglich eine Chance zu geben“, sagt sie. Das hatte zur Folge, dass der Zeitplan auseinandergezogen wurde und sich das Turnier über eine ganze Woche erstreckte. „Sieben Tage sind schon außergewöhnlich. Normalerweise dauert ein Turnier nur ein paar Tage“, erzählt die Ponywartin. Für das Turnier musste, wie bei anderen Sportarten auch, ein Hygienekonzept dem Gesundheitsamt vorgelegt werden. Den Reitern wurde dabei ein Sitzplatz zugewiesen. Außerdem war ein Anwesenheitsnachweis erforderlich, ohne den eine Einfahrt auf das Gelände nicht möglich war. Dies lief jedoch reibungslos ab. „Es wurde sehr gut angenommen“, sagt Mohr.

Insgesamt gab es 2500 Starts. Von den Reitern bekam die Ponywartin durchweg positive Rückmeldungen. „Der Boden war super, die Atmosphäre war entspannt und Zuschauer waren auch da. Wir hatten beste Bedingungen. Es passte alles“, zieht Mohr ein durchweg positives Fazit. Lobenswert fand die Ponywartin auch die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer, die maßgeblich zu einem erfolgreichen Turnier in Corona-Zeiten beitrugen. „Hut ab, dass sie das durchgezogen haben“, findet Mohr anerkennende Worte. Eine andere Sache war der Ponywartin besonders wichtig: „Wir haben ausschließlich Fleisch aus regionaler und artgerechter Haltung angeboten. Das hatten wir in unserem Konzept vermerkt und auch eingehalten. Es war wichtig, dass wir das durchgezogen haben“, sagt Mohr.

Bernhard Tebartz erwischte beim S-Springen keinen guten Wettkampf. (Björn Hake)

Was das Sportliche anging, zeigte sich besonders Mylene Diederichsmeier vom RV Aller-Weser in guter Form. In der Springprüfung Klasse S* legte sie mit ihrem Pferd Lillifee einen fehlerfreien Ritt hin und gewann in 64,19 Sekunden. Nur ganz knapp dahinter landete mit Julie Mynou Diederichsmeier ein Familienmitglied, das ebenfalls für den RV Aller-Weser startet. 64,24 Sekunden reichten nur ganz knapp nicht zum Sieg. Den dritten Platz belegte ebenfalls Julie Mynou Diederichsmeier. Während sie auf Platz zwei mit Choccoloca landete, belegte sie mit Montana Rang drei. Oliver Ross komplettierte als Vierter das starke Gesamtergebnis des RV Aller-Weser.

In der Punktespringprüfung Klasse S* sicherte sich Ross dann den Sieg. Auf La sorciere feu kam er auf 65 Punkte und eine Zeit von 49,87 Sekunden. Mit knapp drei Sekunden folgte erst die Zweitplatzierte. Mylene Diederichsmeier hatte hier mit Nivana kein Glück und kam lediglich auf Platz elf. Direkt dahinter landete mit Gabriele Heemsoth eine weitere Reiterin des RV Aller-Weser. In der Springpferdeprüfung Klasse L ließ Harm Lahde (RV Aller-Weser) die Konkurrenz hinter sich. Der erfahrene Reiter war gleich mit drei Pferden gut platziert. Neben dem Sieg reichte es noch zu Platz vier und acht. Bei der Qualifikationsprüfung zum Bundeschampionat der sechsjährigen Pferde sicherte sich Lahde mit zwei Pferden einen Doppelsieg. In der Qualifikationsprüfung zum Bundeschampionat der fünfjährigen Pferde kam er auf Rang drei.

Kassandra Mohr ging bei den jungen Pferden in der Springprüfung Klasse M und L an den Start. Sie war mit ihrem Auftritt nur bedingt zufrieden. „Es hätte besser sein können. Ich habe aber auch ein junges Pferd, deshalb bin ich nicht ganz unzufrieden“, sagt die Ponywartin. Für sie war vielmehr wichtig, dass das Turnier reibungslos über die Bühne geht. Dass solch ein Turnier auch in Corona-Zeiten funktioniert, haben die Organisatoren erfolgreich bewiesen.

Polo meets Showjumping

Punktespringprüfung Kl.S*: 1. Oliver Ross (RV Aller-Weser) auf La sorciere feu, 65 Punkte/49,87 Sekunden; 2. Anne Götter (Stedinger RUFV Sturmvogel Berne) auf Cheyenne, 65/52,30; 3. Annabell Kiel (TRSG Holstenhalle Neumünster auf Iban, 65/52,68; ... 11. Mylene Diederichsmeier (RV Aller-Weser) auf Nivana, 65/57,81; 12. Gabriele Heemsoth (RV Aller-Weser) auf Happinez, 65/58,91

Springprfg.Kl.S m.St.*: 1. Mylene Diederichsmeier (RV Aller-Weser) auf Lillifee, 0 Fehler/64,19 Sekunden; 2. Julie Mynou Diederichsmeier (RV Aller-Weser) auf Choccoloca, 0/64,24; 3. Julie Mynou Diederichsmeier auf Montania, 0/68,44; 4. Oliver Ross (RV Aller-Weser) auf La sorciere feu, 4/64,24

Qualifikationsprüfung zum Bundeschampionat der fünfjährigen Pferde (Springpferdeprüfung Kl.M*): 1. Alexa Stais (Sportförderung Löwen Classics auf Dida, Wertnote 8,80; 2. Sven Rudolph (PSV Erlenhof Gieboldehausen) auf Khedira, 8,70; 3. Harm Lahde (RV Aller-Weser) auf Oak Grove’s Double O Seven, 8,60

Qualifikationsprüfung zum Bundeschampionat der sechsjährigen Pferde (Springpferdeprüfung Kl.M*): 1. Harm Lahde (RV Aller-Weser) auf Oak Grove’s Double O Seven, 8,80; 2. Harm Lahde (RV Aller-Weser) auf Fipi, 8,70, 3. Annina Nordström (RFSP Sieversen) auf Adorado’s Chino, 8,50

Springpferdeprüfung Kl.L: 1. Harm Lahde (RV Aller-Weser) auf Oak Grove’s Double O Seven, 8,60; 2. Alexa Stais (Sportförderung Löwen Classics) auf Dida, 8,50; 3. Harm Wiebusch (RV Fredenbeck) auf Carlchen, 8,40; 4. Harm Lahde auf Oak Grove’s Someday, 8,30; ... 8. Harm Lahde (RV Aller-Weser) auf Oak Grove’s Zephyr, 8,10