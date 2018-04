Einst ist Mario Gloger in Etelsen unverzichtbar gewesen. Jetzt spielt er im südschwedischen Malmö Fußball. (Focke Strangmann)

Malmö. Immer wenn Mario Gloger etwas aus seiner alten Heimat – dem Landkreis Verden – hört, freut er sich. Denn diese Heimat ist für ihn derzeit ein wenig weiter entfernt. Rund 390 Kilometer trennen ihn vom Kreis Verden. Gloger, der einst beim Fußball-Landesligisten TSV Etelsen der Motor im Mittelfeld gewesen ist, lebt und arbeitet jetzt im schwedischen Malmö. Doch nicht nur das: Er hat in Malmö auch einen Fußballklub gefunden, mit dem er vor einer Woche fulminant in die neue Saison gestartet ist. Mario Gloger, der im Herzen noch immer ein Schlossparkkicker ist, spielt in Schweden für den Fünftligisten Kulladals FF.

„Seit November 2017 lebe ich zusammen mit meiner Freundin Kira (die Schwester von Etelsens aktuellem Trainer Nils Goerdel, Anm. d. Red.) in Malmö“, sagt Mario Gloger, dem die Freude über den Anruf aus Deutschland anzuhören ist, am Telefon. Der Grund seines Auswanderns nach Nordeuropa ist sein Job. Gloger ist bei einem großen deutschen Automobilhersteller tätig. Aufgrund seiner Arbeit hatte er bereits seine Heimat und somit den TSV Etelsen in Richtung Stuttgart verlassen. Und nun ist er für seinen Arbeitgeber in Malmö tätig. „Der Zufall hat es so ergeben“, sagt Gloger.

Bereits von Mai bis August 2017 sei er aus beruflichen Gründen in Schweden gewesen. „Ich hatte damals ein Projekt in Malmö, und daraus hat sich dann ein Festvertrag ergeben“, erzählt Gloger. Doch er hat eben nicht nur beruflich ein neues Zuhause gefunden, sondern auch sportlich. Mario Gloger will in Schweden nicht nur arbeiten. Er will dort auch seiner großen Leidenschaft, dem Fußball, nachgehen. „Durch einen Kumpel bin ich zu Kulladals FF gekommen“, sagt er. Schon bei seinem ersten Aufenthalt in Skandinavien hatte er bei dem Malmöer Verein mit trainiert. „Und seit Dezember bin ich jetzt auch spielberechtigt“, freut sich der Mittelfeldspieler.

Mit seinem Team spielt er in der Division 3 Södra Götaland. Die dritten Divisionen sind in Schweden die fünfthöchsten Klassen. „Das Niveau ist mit der sechsten Liga in Deutschland, also der Landesliga, zu vergleichen“, findet Mario Gloger. Im ersten Saisonspiel traf Kulladals FF zu Hause auf Hörby FF. Und besser hätte der Saisonstart für Gloger und sein Team kaum verlaufen können. Mit 8:2 gewann Kulladals. Mario Gloger erzielte zwar keinen Treffer, stand aber über 90 Minuten auf dem Platz. Und er verfolgt mit seinem Team ein großes Ziel: „Wir wollen in dieser Saison die Meisterschaft gewinnen. Ob wir dann auch in die vierte Liga gehen, muss sich zeigen. Denn der Verein müsste einige Voraussetzungen erfüllen.“

Allzu große Unterschiede zwischen dem deutschen und schwedischen Fußball habe er bisher noch nicht ausfindig gemacht. „Weil hier aber viel auf Kunstrasen gespielt wird, habe ich schon das Gefühl, dass in Schweden die Technik eine sehr hohe Qualität hat“, sagt Gloger. Der größte Unterschied liege dagegen im Spielplan. Denn in Schweden wird nun einmal von April bis Oktober gespielt. Eine Form des Spielplans, die sich in diesem Jahr wohl auch der eine oder andere Fußballer im Landkreis Verden gewünscht hätte. Gloger findet es sehr gut, dass er nun im Frühling und Sommer in der Liga spielt. „Es ist ja auch nur logisch. Warum sollte man nicht Fußball spielen, wenn das Wetter am besten ist?“, findet er.

Und das macht er mit seinem Klub äußerst gerne. „Ich bin in meinem Team, das noch recht jung ist, voll integriert. Mit meinen 27 Jahren gehöre ich schon zu den Älteren“, sagt Mario Gloger. Deshalb versuche er auch, eine kleine Führungsrolle einzunehmen. Allerdings auf eine etwas andere Art als beim TSV Etelsen. Ein wenig Schwedisch spricht er mittlerweile zwar, aber nicht gut genug, um auf dem Feld die lautstarken Kommandos zu geben. „Es würde ja schon blöd aussehen, wenn ich auf dem Platz herumbrülle, aber die Grammatik völlig falsch ist“, sagt er schmunzelnd.

Im Grunde ist es kein Wunder, dass sich Mario Gloger so wohl in Schweden und bei Kulladals FF fühlt. „Der Verein ist schon vergleichbar mit dem TSV Etelsen. Auch hier geht es sehr freundschaftlich, fast schon familiär zu“, sagt er. Überhaupt nehme der TSV in seinem Herzen noch immer einen großen Platz ein. Allein schon deshalb, weil sein Bruder Simon ein fester Bestandteil des Teams ist.

Daher ist Mario Gloger auch stets darüber informiert, was bei den Schlossparkkickern passiert. Mit Begeisterung hat er verfolgt, wie sich der TSV im Abstiegskampf der Landesliga zurückgemeldet hat. „Ich finde es sensationell, was momentan in Etelsen passiert“, freut sich der Schlossparkkicker aus Schweden.