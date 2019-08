Diese Begegnung hat es in dieser Saison bereits gegeben. Im Bezirkspokal haben sich der 1. FC Rot-Weiß Achim und der SV Vorwärts Hülsen bereits duelliert. Die Achimer setzten sich in dieser Partie mit 2:1 durch. Während das Pokalspiel in Achim ausgetragen wurden, stehen sich die beiden Teams im Ligaspiel nun in Hülsen gegenüber. Bei der Begegnung im Pokal war ein Mann aufseiten der Rot-Weißen noch nicht dabei: Ilyas Uyar. Der Coach hat das Team erst wenige Tage nach dem Spiel übernommen. Für ihn hat das jüngste Resultat kaum Aussagekraft. „Es ist wichtig, dass wir gut spielen und so eine Basis für die kommenden Wochen legen“, sagt der Trainer.

Anpfiff: Sonntag um 15 Uhr in Hülsen