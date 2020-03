In den vergangenen Wochen hat sich Joost Windßus zu einer wichtigen Stütze in der Abwehr der SG Achim/Baden entwickelt. Gegen Altjührden bewies er aber auch seine Qualitäten in der Offensive. Der Rückraumspieler erzielte neun Treffer. (Björn Hake)

Der Katastrophenstart mit acht Niederlagen am Stück dürfte zunehmend aus den Köpfen der Spieler der SG Achim/Baden verschwinden. Denn das Team hat am Sonntagnachmittag das nächste dicke Ausrufezeichen in der Handball-Oberliga Nordsee gesetzt. In der mit 450 Zuschauern gefüllten Gymnasiumhalle besiegte die SG das vermeintliche Spitzenteam, die SG VTB/Altjührden, mit 25:23 (14:11). Die Halle war voll, die Gastgeber erfolgreich – für die Achimer war es ein rundum gelungener und schöner Sonntag.

Während der 60 Minuten mussten Spieler, Trainer und Zuschauer aber einiges durchmachen. Denn die Partie nahm nach einer starken ersten Halbzeit der Gastgeber plötzlich eine Wende. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erarbeiteten sich die Achimer eine Fünf-Tore-Führung: In der 27. Minute traf Joost Windßus, der eines seiner besten Spiele im Trikot der SG Achim/Baden machte, zum 14:9 für die Hausherren. Bis zum Seitenwechsel verkürzten die Gäste aus dem Friesland jedoch auf 11:14. Dass die Achimer mit dem Vorsprung in die Pausenbesprechung gegangen waren, lag zum einen an einer konzentrierten Angriffsleistung, viel mehr jedoch an der Defensive: Die Deckung wurde nach anfänglichen Schwierigkeiten – die SG tat sich schwer, den Vareler Rückraum zu kontrollieren – zunehmend besser. Hinzu kam dann noch, dass Arne von Seelen viele Chancen der Gäste zunichte machte. „Arne war in der ersten überragend“, fand Trainer Tobias Naumann einmal mehr lobende Worte für seinen Keeper.

Achim kommt stark zurück

Was dann aber in den ersten zehn Minuten des zweiten Durchgangs geschah, gefiel dem Trainer der Gastgeber ganz und gar nicht. Seine Sieben tat sich im Angriff äußerst schwer. Erst in der 41. Minute erzielten die Achimer ihren ersten Treffer: Jan Wolters, der sich nach dem Abpfiff mit schmerzverzerrtem Gesicht an der Schulter behandeln ließ, traf zum 15:14. Zuvor hatte Fynn Menne für Altjührden ausgeglichen. Eine Minute nach dem Treffer von Wolters hatten die Gäste die Partie gedreht. Sie gingen mit 16:15 in Führung. „Die Phase direkt nach der Pause war natürlich nicht gut. Das haben wir letzte Woche in Bissendorf auch schon erlebt“, sagte Naumann. „Aber wir sind auch dieses Mal wieder zurückgekommen, und das sehr stark.“

Rund zwölf Minuten vor dem Abpfiff lagen wieder die Gastgeber vorne: Kevin Podien traf per Siebenmeter zum 18:17. Dem Strafwurf war ein rüdes Foul von Kai Schildknecht gegen Achims Mittelmann Mohamed Sibahi vorausgegangen. Schildknecht sah dafür die Rote Karte. Danach wechselten sich die beiden Teams eine Zeit lang mit dem Torewerfen ab. Mit Beginn der Schlussphase setzte sich die SG Achim/Baden jedoch entscheidend ab. Als Joost Windßus mit seinem neunten Treffer das 24:20 (58.) erzielte, schien der SG-Sieg gesichert. Varel kam aber noch einmal auf 24:22 ran. Hendrik Budelmann beseitige mit dem 25:22 jedoch die allerletzten Zweifel. Der Rechtshänder traf von der Rechtsaußen-Position.

Diese war für die Achimer am Sonntag so etwas wie die Problemzone. Denn Stammspieler Jannis Jacobsen musste verletzt passen. Sein Ersatz, Noah Zilz, hatte mit seinen Würfen zunächst kein Glück. Und auch Budelmanns erster Versuch landete nicht im Tor. Als es drauf ankam, versenkte er den Ball aber im Kasten der Gäste.

Zweite Pleite binnen weniger Wochen

Während auf der Achimer Bank die Arme nach oben gerissen wurden, schauten die Gäste enttäuscht drein. Besonders das Vareler Trainer-Duo Andreas Szwalkiewicz/Dennis Graeve. Sie verloren binnen weniger Wochen zweimal gegen die SG. Mitte Januar unterlagen sie dem Naumann-Team noch als Trainer ihres Ex-Vereins HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Durch den Erfolg verkürzten die Achimer den Rückstand auf Altjührden auf drei Punkte. Der Blick beim Tabellensiebten richtet sich weiterhin nach unten. Sechs Zähler beträgt das Polster auf die Abstiegszone. „Im Prinzip haben wir noch nichts gewonnen“, sagte Naumann. „Wir werden besonnen weiterarbeiten.“ Naumann will weiterhin bescheiden bleiben. „Wir kämpfen immer noch gegen den Abstieg. Wir sind auf einem guten Weg, werden aber nicht anfangen, irgendwelche Früchte von Bäumen zu pflücken, die gar nicht in unserem Garten stehen.“