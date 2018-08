Eine Seltenheit: In dieser Szene schoss Achims Patrick Spitzer (blaues Trikot) kein Tor gegen den TV Oyten II, hier mit Alex Büßenschütt und Keeper Christian Rathjen. (Michael Braunschädel)

In der ersten Runde um den Fußball-Kreispokal Verden gab es eine faustdicke Überraschung: Vorjahresfinalist TB Uphusen II schied aus, weil er nach regulärer Spielzeit nicht über ein Unentschieden beim SV Vorwärts Hülsen II hinaus kam und im Elfmeterschießen patzte. Mit fünf Toren führte derweil Patrick Spitzer den TSV Achim zum Sieg gegen Oyten II. Etelsens Zweite entschied das Aufsteigerduell beim TSV Brunsbrock im fällig gewordenen Elfmeterschießen für sich. Durch ein spätes Tor von Volker Henke setzte sich Bassen II in Badenermoor knapp durch.

TV Oyten II - TSV Achim 0:9 (0:5): Noch lange werden sich die Spieler des TVO an Spitzer erinnern. Der ehemalige Oberliga-Spieler, der im Vorjahr noch mit Uphusen II im Pokalfinale stand, führte die Achimer Elf hervorragend und drückte der Partie mit fünf Treffern seinen Stempel auf. „Spitzer war schon klasse“, merkte Oytens Coach Detlef Meyer an, dessen Team nur in der ersten Viertelstunde ein gleichwertiger Gegner war. „Bezeichnend für die Achimer Überlegenheit war, dass wir erst in der 73. Minute unsere erste und einzige Torchance hatten“, sagte Meyer. Zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 0:6. Spitzer eröffnete die Begegnung mit einem Viererpack zwischen der 15. und 30. Minute, ehe Aykut Kaldirici den Halbzeitstand markierte. Nach der Pause erhöhten Spitzer (67.), Lewin Peno (76.), Patrick Erhardt (78.) und Daniel Behr (90.) auf 9:0 für die Gäste. „Mit der Leistung meines Teams war ich sehr zufrieden“, resümierte Achims Coach Sven Zavelberg.

TSV Brunsbrock - TSV Etelsen II 7:8 n.E. (2:2, 2:1): Die beiden Kreisliga-Aufsteiger schenkten sich nichts und boten eine spannende Partie. Diese war erst entschieden, als Niklas Preis für Etelsen im Elfmeterschießen zum 8:7 traf und Etelsens Keeper Patrick Mannig den Schuss von Yannick Manns abwehrte. Die Brunsbrocker führten zur Pause durch die Treffer von Fabian Kunst (15./28.). Timo Schöning hatte Etelsen in Front gebracht (10.). In Durchgang zwei machten die Blau-Weißen mehr Druck und kamen durch das Tor von Mikro Haase zum 2:2. Infolge vergaben Sören Bengsch und Timo Schöning weitere Chancen der Gäste. Zudem gerieten die Roten Teufel aufgrund Notbremse und der folgenden Roten Karte für Dennis Böhlke in Unterzahl (75.). „Das Spiel war ausgeglichen. Wir hatten letztlich kein Glück“, zog Brunsbrocks Coach Walter Hötzel Fazit.

FC Badenermoor - TSV Bassen II 1:2 (0:0): Nur mühsam erreichten die Bassener die nächste Runde beim Team aus der 3. Kreisklasse. Badenermoor agierte mit einer Beton-Abwehr und hatte den Vorteil, dass das Team auf dem katastrophalen Platz, wie Bassens Coach Marius Wagener den holprigen Untergrund bezeichnete, mit langen Bällen besser zu Recht kam. Der FCB ging kurz nach der Pause in Führung. Die Grün-Roten glichen das Spiel zunächst mit dem Treffer von Dennis Dede (60.) aus, ehe Volker Henke dem Favoriten doch zum Sieg verhalf (80.).

SV Vorwärts Hülsen II - TB Uphusen II 10:9 n.E. (3:3, 1:2): Zum Matchwinner für des SVV avancierte Spielertrainer Lasse Gehlich, da er als letzter Schütze im Elfmeterschießen zum 10:9 traf und Uphusens Ball gegen die Latte klatschte. Wegbereiter des Überraschungserfolgs aber war Patrick Preisler, dem während der 90 Minuten alle drei Hülsener Treffer gelangen. Preisler glich die Uphuser 1:0-Führung durch Pascal Schubert (13.) prompt aus (16.) und schoss auch die beiden Tore, die zur Verlängerung führten (86./90.). Der TBU hatte bereits komfortabel mit 3:1 geführt – Sidibe Mande (38.) und Benjamin Titz (69.). „Unser besonderer Dank gilt David Röhnert, der hervorragend Regie in unserem Mittelfeld führte“, lobte Gehlich die die Leihgabe des Bezirksliga-Teams.

TSV Otterstedt - TSV Blender 5:2 (1:1): Einen verdienten Sieg feierte Otterstedt gegen Klassenpartner Blender. Bastian Drengemann für Otterstedt und Rune Bielefeld für die Gäste schossen die Treffer in Halbzeit eins. Nach dem Seitenwechsel zog Otterstedt durch die Tore von Christian Hennings und Jonas Cordes auf 3:1 davon. Christoph Jagels brachte Blender mit seinem Treffer zum 2:3 ins Spiel zurück. Entschieden war die Partie, als Hennings zum 4:2 für die Platzherren traf. Den Schlusspunkt setzte wiederum Cordes.

TSV Posthausen - FSV Langwedel-Völkersen II 0:9 (0:4): Im Eiltempo hat der FSV die Hürde Posthausen genommen. Schon zur Pause war die Partie zugunsten des Kreisliga-Aufsteigers entschieden, als Jari Egbers, Ole Richter, Bastian Heimbruch und Timo Engberts erfolgreich gezeigt hatten. In Durchgang zwei trafen Janek Kamermann und Marcel Clüver je zweimal für den FSV, Mike Engberts einmal. „Wir hatten genügend Tormöglichkeiten für ein zweistelliges Resultat“, sagte FSV-Coach Ralf Görgens.

Des Weiteren hatte Kreisligist TSV Lohberg beim Borsteler FC (3. Kreisklasse) keine Mühe und siegte 8:2. Die in die 1. Kreisklasse abgestiegene Elf des TSV Bierden erlebte beim 0:10 gegen den Kreisligisten TSV Dauelsen ein Debakel. Der TV Jahn Westen (3. Kreisklasse) unterlag nach gutem Kampf dem MTV Riede II mit 1:3. Beim SV Baden langte die Luft gegen den TSV Dörverden nur für eine halbe Stunde: Danach zog der Kreisligist sein Spiel nach Belieben auf und gewann mit 8:0. „Es hätten noch mehr Gegentore fallen können“, beklagte SVB-Coach Götz Kessemeier die fehlende Kraft bei seinen Spielern. Zuletzt endete auch die Partie Verdener Türksport gegen SV Hönisch im Elfmeterschießen, das mit 8:6 für Hönisch endete. Am Mittwoch (19 Uhr) wird mit der Partie SV Wahnebergen gegen TSV Fischerhude-Quelkhorn die erste Pokalrunde abgeschlossen.