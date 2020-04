Carsten Meyer blickt gerne auf die Erfolgsgeschichte zurück, die die SG Achim/Baden geschrieben hat. (FOCKE STRANGMANN)

Rückläufige Mannschaftszahlen, zu wenige Funktionäre: Geht es bei Vereinen nicht mehr so recht voran oder droht sogar das Aus, dann soll das in unruhiges Fahrwasser geratene Schiff nicht selten mithilfe einer Spielgemeinschaft wieder flott gemacht werden. Das ist in vielen Sportarten so – auch beim Handball. Eine Ausnahme bildetet die SG Achim/Baden. Die älteste Handball-Spielgemeinschaft im Landkreis Verden ist vor über einem Vieteljahrhundert nicht aus der Not heraus aus der Taufe gehoben worden – vielmehr haben sportliche Gründe den Ausschlag gegeben.

Die Geschichte der SG aus der Weserstadt ist auch die des Achimers Hans-Jürgen Kloster und des Badeners Carsten Meyer. Die – im positiven Sinne – handballverrückten Vorsitzenden der beiden Stadtrivalen wurden Anfang der 90er-Jahre von einer Eingebung getrieben: Was wäre wohl möglich, wenn sich die seiner Zeit mit ihren Herrenteams in der Oberliga angesiedelten Klubs vereinen würden? Damals sei der TSV Verden die unumstrittene Nummer eins im Landkreis gewesen, erinnert sich Carsten Meyer. Jeder Verein für sich hätte den Domstädtern über Jahre hinaus nicht das Wasser reichen können. Vielleicht aber mit vereinten Kräften. „Achim hatte in Sachen Finanzen keine Sorgen und Baden war sportlich gut aufgestellt“, bot sich für Carsten Meyer eine Kooperation förmlich an.

Es blieb nicht bei der fixen Idee. Kloster und Meyer räumten alte Barrieren aus dem Weg. Im Juni 1992 war es soweit: Nachdem zuvor bereits die Mitglieder des TSV Achim den Zusammenschluss mit breiter Mehrheit zugestimmt hatten, gab auch der TV Baden sein Ja-Wort. An die Abstimmung im Vereinsheim des TVB am Sportzentrum Lahof kann sich der 53-Jährige Meyer noch gut erinnern. Sehr emotional sei diskutiert worden. „Es hatten sich zwei Lager gebildet. Am Ende lagen die Befürworter mit genau einer Stimme vorne.“ Zur Saison 1992/1993 ging die SG Achim/Baden mit 23 Mannschaften an den Start. Erster Vorsitzender war Peter Tellkamp. Heute wird die SG Achim/Baden von Thorsten Glandien geleitet.

In den ersten Jahren nach der Gründung wurde die erste Handball-Spielgemeinschaft im Kreis Verden schnell zu einer Erfolgsgeschichte. Im Jahr 1994 feierte die SG den Aufstieg in die Regionalliga. Zu Hochzeiten war die SG Achim/Baden mit den Männern in der zweiten Bundesliga unterwegs. In der Saison 2007/2008 belegte die Mannschaft im Unterhaus des deutschen Handballs unter Trainer Tomasz Malmon den achten Tabellenplatz. Dennoch mussten die Weserstädter die Liga wieder verlassen. Aufgrund fehlender finanzieller Rahmenbedingungen wurde die Lizenz verweigert. Akteure wie Maris Versakovs, Lars Friedrich und Maciek Tluczynski kehrten dem Klub den Rücken.

Ihr großes Ziel hatten Hans-Jürgen Kloster und Carsten Meyer zu diesem Zeitpunkt jedoch längst erreicht: Mehr als zehn Jahre war die SG Achim/Baden zu diesem Zeitpunkt bereits die Nummer eins im Kreis Verden. 1996 hatte sich der TSV Verden von der großen Handballbühne verabschiedet. Zum ersten direkten der Duell der beiden Rivalen war es im Oktober 1994 in Verden gekommen. Weit über 1000 Zuschauer wollten sich das Duell zwischen dem Herausforderer aus dem Nordkreis und dem Gastgebern aus der Domstadt in der rappelvollen Aller-Weser-Halle nicht entgehen lassen. „Am Ende hatten die Verdener noch einmal die Nase vorne“, erinnert sich Carsten Meyer, damals Trainer der SG Achim/Baden, an ein „spektakuläres Event“. Heute, fast 28 Jahre nach ihrer Gründung, ist das Aushängeschild der SG wieder da unterwegs, wo alles begonnen hatte: in der Oberliga.

Aber die Historie der SG Achim/Baden ist nicht nur die der ersten Männermannschaft. Zur aktuellen Saison hat die SG nur noch 14 Mannschaften gemeldet. Eine Frauenmannschaft hat es unter den Namen SG Achim/Baden letztmals in der Saison 2015/2016 gegeben. Im Umfeld würde es kränkeln, beschreibt Carsten Meyer die aktuelle Situation. Auf Vorstandsebene sei zu wenig nachgewachsen. Wenige Schultern müssten die Arbeit stemmen. Ein Impuls von Außen, glaubt Meyer, könnte der SG Achim/Baden zu altem Glanz verhelfen – zwei Verrückte mit Versionen, wie er selber und Hans-Jürgen Kloster es vor über 25 Jahren waren.

Zweieinhalb Jahre, nachdem die SG Achim/Baden mit einem Spiel gegen den Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf ihr 25-jähriges Jubiläum gefeiert hat, zieht Carsten Meyer trotz der aktuellen schwierigen Zeit ein positives Fazit. „Es war eine tolle Zeit. Und wo wären die beiden Vereine vielleicht heute, wenn wir den Schritt nicht gewagt hätten.“

Weitere Informationen

Spielgemeinschaften gibt es im Handball viele. Manche sind erfolgreich, andere haben sich schon wieder aufgelöst. In unserer Serie „Gemeinsame Sache“ berichten wir ab sofort über die Geschichten der Handball-Spielgemeinschaften im Landkreis Verden. Den Anfang macht die SG Achim/Baden, die erfolgreichste Spielgemeinschaft im Kreisgebiet.