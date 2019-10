Nicolas Brunken traf für die Altherren aus Verden dreifach. (Björn Hake)

Verden/Lilienthal. Im Gleichschritt eine Runde weiter: Die Altherrenmannschaften des FC Verden 04 und des TSV Etelsen haben die zweite Runde des Fußball-Niedersachsenpokals überstanden und sind nur noch einen Schritt von der Endrunde in Barsinghausen entfernt.

FC Verden 04 – TSV Pattensen (4:1 (1:0): Trotz großen Personalmangels setzten sich die Gastgeber letztlich verdient durch. Nachdem die Gäste die ersten Chancen besessen haben, schlugen die Platzherren eiskalt zu. Auf Zuspiel von Sebastian Müller schob Nicolas Brunken zur Führung ein (11.). Der TSV startete druckvoll in den zweiten Abschnitt und traf aus abseitsverdächtiger Position zum Ausgleich (50.). Torhüter Holger Behrens verhinderte anschließend in höchster Not einen weiteren Gegentreffer (53.). Dann traf erneut Nicolas Brunken nach einem Eckball aus kurzer Distanz zum 2:1 (56.). Mit einem Doppelschlag entschied der FC Verden 04 die Partie. Zunächst nahm Maximilian Arbinger einen langen Abschlag von Holger Behrens auf und erzielte das 3:1 (64.). Nur zwei Minuten später rundete Brunken den perfekten Tag mit dem Endstand ab. „Wir haben gegen einen starken Gegner Moral bewiesen und uns als Mannschaft durchgebissen", lobte FC-Kapitän Björn Willert.

SV Lilienthal-Falkenberg – TSV Etelsen 0:2 (0:2): Eine starke Anfangsphase führte den TSV Etelsen zum Auswärtssieg. Mit dem ersten Torschuss der Partie erzielte Andre Koopmann das 1:0 (3.), dem Sönke Ahlemeyer gar das 2:0 folgen ließ (18.). Anschließend wurden die Gastgeber aber zunehmend stärker, sodass Etelsens Torhüter Daniel Büchau häufiger in den Mittelpunkt rückte. Büchau war aber nicht zu bezwingen. Als der TSV Etelsen eine Druckphase der Gastgeber nach dem Seitenwechsel überstand und zudem ein gegnerischer Spieler mit der Ampelkarte vom Platz musste (58.), war die Begegnung entschieden. „Lilienthal hat es uns nicht leicht gemacht, aber am Ende haben wir verdient gewonnen", freute sich Etelsens Torschütze Andre Koopmann.