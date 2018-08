Sein Elfmeter sollte der entscheidende im Spiel gegen den 1. FC Wunstorf sein: Uphusens Sebastian Kurkiewicz. (INGO MOELLERS)

Wie mögen es Torhüter, einen Elfmeter auf den Kasten zu bekommen? Richtig, halb hoch und mit gemächlichem Tempo. Denn so können sie mit Leichtigkeit parieren. Und eben einen solchen Elfmeter führte im Achtelfinale des Fußball-Niedersachsenpokals im Spiel zwischen dem 1. FC Wunstorf und dem TB Uphusen Sebastian Kurkiewicz aus. Die Folge: Das Oberliga-Duell ging zugunsten der Wunstorfer mit 5:3 nach Elfmeterschießen aus. Nach 45 sowie 90 Minuten hatte es 0:0 gestanden. Demnach machte dieser eine Schuss den Unterschied aus. Dementsprechend lautete auch die erste Reaktion von TBU-Coach Fabrizio Muzzicato nach dem Elfmeterschießen: "Tragisch."

Das Gesamtfazit klang anders. Jedoch der Reihe nach. Fabrizio Muzzicato sah zu Beginn zwei Mannschaften, die agierten, wie es zu erwarten war. "Es war für beide das erste Pflichtspiel nach der Saison, entsprechend nervös waren beide zu Beginn", befand der Trainer. Er sah seine Mannen aber dennoch auf einem guten Weg, einige Male spielten sie sich in aussichtsreiche Situationen. Aber zu mehr genügte es zunächst nicht. Es folgte nach rund 20 Minuten eine Trinkpause. Im Grunde eine willkommene Unterbrechung bei den hohen Temperaturen, doch beim TBU sorgte das auch für einen Cut. "Danach haben wir nichts mehr mit und auch nichts mehr gegen den Ball hinbekommen", schilderte Muzzicato. Wunstorf agierte fortan druckvoller, erspielte sich aber keine Hochkaräter.

Zu verdanken war dies oftmals Dennis Janssen, der einige Male den entscheidenden Zweikampf gewann. "Ihn muss ich hervorheben, weil er einige ganz wichtige Duelle gewonnen hat", lobte Muzzicato seinen zentralen Mann in der Dreierkette des neuen 3-2-4-1-Systems. Diese taktische Ausrichtung führte der Coach ein, weil er gerade zu Saisonbeginn den Fokus auf die Stabilität der Mannschaft legt. Und in diesem Punkt war Fabrizio Muzzicato am Ende auch zufrieden. "0:0 gegen eine solch starke Mannschaft wie Wunstorf, dass ist schon sehr gut."

Die fehlende Idee

Aber, das weiß der Coach auch: "Im Pokal bringt dir das nicht viel." Es ist nun mal ein K.o.-Spiel und indem entscheiden nun mal Tore. Die wollten aber weder dem TBU, noch den gastgebenden Wunstorfern gelingen. Muzzicato sprach davon, dass beide Teams jeweils eine Hundertprozentige hatten. Die der Gäste versemmelte Thomas Celik rund zehn Minuten vor Abpfiff. Der Angreifer stand völlig frei im Sechzehner und wurde von Viktor Pekrul bedient. Doch Celik bemerkte nicht, dass er Platz und somit Zeit hatte. Die Folge: überhasteter Abschluss.

Über die gesamte Spielzeit gesehen, neutralisierten sich beide Teams zumeist. Zum einen schob Muzzicato dies auf den starken Gegner – "wie vermutet war diese Mannschaft auf den Tag X da" –, zum anderen "fehlt mir noch die klare Idee mit dem Ball". Da diese Idee weder auf der einen noch auf der anderen Seite auftauchte und auch keines der beiden Teams das Risiko suchte, blieb es bei der Nullnummer.

Es folgte das Elfmeterschießen. Die Wunstorfer schossen zwar allesamt in die selbe Ecke, "aber sie waren sehr überzeugend", betonte Muzzicato. Uphusens erster Schütze war Sebastian Kurkiewicz und somit war das bereits das Ende. "Das ist kein guter Tag, da wir ausgeschieden sind. Aber generell bin ich zufrieden, weil wir Stabilität bewiesen haben", zog Muzzicato Fazit.