Marius Winkelmann (am Boden) hätte mit Oyten beinahe gegen Riede, hier mit Torben Maas, eine Bruchlandung hingelegt. (Björn Hake)

Oyten. Der Start in ein Fußballspiel ist oftmals wegweisend für die gesamte weitere Partie. Doch manchmal kommt es eben auch anders. Das musste nun der MTV Riede erfahren. Im Derby der Bezirksliga Lüneburg 3 beim TV Oyten setzte es trotz eines Starts nach Maß noch mit einem Gegentreffer in der Schlussminute eine 1:2 (1:0)-Schlappe.

„Das darf doch nicht wahr sein.“ So haderte in Minute sieben Oytens Coach Axel Sammrey. Das hatte gleich mehrere Gründe: Nach unnötigem Ballverlust beging Kapitän Raphael Schneider ein Foulspiel auf der Außenbahn. Zum einen verletzte sich der Mannschaftsführer dabei so schwer, dass er ausgewechselt werden musste. „Ich befürchte einen Kreuzbandriss“, sagte Sammrey. Zum anderen mündete der anschließende Freistoß in das 1:0 der Gäste. Riedes Kapitän Dennis Klätke gewann das Kopfballduell gegen zwei seiner Mitspieler. Deren Oytener Bewacher schauten sich das Geschehen vom Boden aus staunend an.

Damit war der Fehlstart für die Gastgeber perfekt, die nun vollkommen von der Rolle waren. Das zog sich durch die gesamte Mannschaft, von Keeper Benjamin Skupin bis hin zum neuen Zehner Marius Winkelmann. Trotz Regionalliga-Erfahrung wusste letzterer der Partie nicht seinen Stempel aufzudrücken. In der Anfangsphase musste das Passspiel der Gastgeber in Fehlpassspiel umgetauft werden. Haarsträubende Fehler wurden begangen. Hinzu kam mangelhafte Ballkontrolle. Ging mal der zweite Ball nicht verloren, lag es daran, dass bereits der erste bei Riede gelandet war. Ein großes Dankeschön mussten die Gastgeber damit an den MTV richten. Trotz diverser Möglichkeiten von Kai Schumacher und Timm Wüstefeld enteilte er dem Kontrahenten nicht frühzeitig. Die Oytener Fehlpass-Krankheit hatte auch dem MTV befallen, zumindest in der Offensive. „In den ersten 25 Minuten sind wir überhaupt nicht reingekommen“, erkannte auch Sammrey.

Die erste TVO-Chance ging in Minute 19 auf das Konto von Pascal Döpke. Sie war zunächst nur eine Ausnahme. Erst in Minute 36 wurde Nummer zwei verbucht. Murat Avanas sorgte per Pfostenschuss erstmals dafür, dass sein Arbeitszeugnis von „stets bemüht“ noch aufpoliert werden konnte. Glücklos war wenig später auch erneut Döpke, der trotz reichlich Platz frühzeitig von der Sechzehnerlinie den Abschluss suchte. Somit ging das 0:1 schon beinahe wieder in Ordnung.

Die 49. Spielminute diente als Ankündigung dafür, was im weiteren Verlauf folgen sollte. Döpke setzte einen Freistoß an die Latte und fortan war das Spiel in Oytens Händen. Zwar schlichen sich die Fehlpässe immer mal wieder ein, doch langsam aber sicher setzte sich die spielerische Überlegenheit der Gastgeber durch. Das Glück sollte Toptorjäger Pascal Döpke an diesem Tag aber nicht mehr einholen, er vergab noch zwei weitere Chancen für seinen achten Saisontreffer. Für den Oytener Jubel waren an diesem Tag andere zuständig. Nach üblem Fehlpass von Riedes Arne Westermann sorgte Murat Avanas mit einem fulminanten Fernschuss unter die Latte für den Ausgleich (59.). „Damit bringen wir Oyten natürlich zurück ins Spiel“, ärgerte sich Riedes Coach Stephan Hotzan.

Mit immer stärker vom Wind angepeitschtem Regen gestalteten beide Teams das Spiel fortan offen. Für Hotzans Geschmack zu offen: „Das ging hin und her. Jeder durfte mal aufs Tor zulaufen.“ Treffen sollte aber nur der TVO. Und das in Minute 90. Nach Ecke parierte Jannik Schumacher einen Kopfball von Simon Seekamp, der Nachschuss von Dennis Wiedekamp landete aber zum Oytener Happy-End im Kasten. „Auch wenn es glücklich ist, war es wohl verdient“, gestand Hotzan.