Die Aussichten im Abstiegskampf werden für Marico Dumke und die SG Achim/Baden II immer schlechter. (Björn Hake)

2:24 Punkte aus 13 Spielen, Trainerwechsel im Dezember und auch zum Jahresauftakt eine deutliche Niederlage beim Mitaufsteiger VfL Horneburg: Über die SG Achim/Baden II gibt es in dieser Spielzeit nur wenig Positives zu berichten. Will sich der inzwischen von Florian Schacht trainierte Aufsteiger das letzte Fünkchen Hoffnung auf den Klassenerhalt in der Handball-Verbandsliga erhalten, dann ist an diesem Freitag im Heimspiel gegen den VfL Fredenbeck II ein Sieg Pflicht.

Die Gäste gehören zu den Teams, die für die SG noch in Reichweite sind. Allerdings beträgt der Rückstand auf den Tabellenzwölften bereits satte sieben Zähler. Das Hinspiel in der Fredenbecker Geestlandhalle entschied der VfL mit 27:23 für sich. Damals hatten Olaf Sawicki, Noah Dreyer und Malte Meyer aus der ersten Mannschaften ausgeholfen. Im Rückspiel peilt Schacht ohne Unterstützung aus dem Oberliga-Team den ersten Saisonsieg an. An der Einstellung liege es nicht, erklärt der Trainer: „Alle ziehen gut mit.“ Für die Gäste ist das Match in der Lahofhalle der erste Auftritt in diesem Jahr. Den letzten Sieg holte der VfL am 10. November beim Wilhelmshavener HV II (26:23).

Anpfiff: Freitag um 20.30 Uhr in Baden