Keven Westphal musste sich mit seinem Ottersberger TC dem SC Victoria Hamburg geschlagen geben. (Björn Hake)

Ein Punktspiel haben die Herren 50 des Ottersberger TC noch vor der Brust, dann ist die Freiluftsaison in der Tennis-Nordliga auch schon wieder zu Ende. Im letzten Spiel geht es für den OTC um alles. Denn noch immer wird ein dritter Absteiger gesucht. Und die Ottersberger kann es noch erwischen. Dabei hätte der OTC um ein Haar schon im vorletzten Saisonspiel den Klassenerhalt so gut wie perfekt gemacht. Im Heimspiel gegen den SC Victoria Hamburg unterlag das Team aber knapp mit 4:5.

„Wir hatten wieder mal Pech“, fasste OTC-Kapitän Christoph Engelke die knappe Niederlage zusammen. Damit meinte der Mannschaftsführer besonders die Matches, die erst im Matchtiebreak entschieden worden sind. Von diesen Partien gab es in Ottersberg gleich drei. „Und alle Matchtiebreaks haben wir verloren. Das allein zeigt schon, dass uns das Glück gefehlt hat“, bedauerte Christoph Engelke. Im Entscheidungssatz unterlagen Oliver Brandt, Keven Westphal und Wulf Meyer. In zwei Sätzen unterlag Andre Stelling. Andreas Busch und Christoph Engelke gewannen ihre Einzel hingegen.

Somit war klar, dass die Ottersberger alle drei Doppel gewinnen mussten, um auch das Punktspiel für sich zu entscheiden. Die Paarungen Brandt/Engelke und Stelling/Jens Spieler siegten auch, da aber Michael Weiß und Andreas Busch unterlagen, gingen die zwei Punkte an die Gäste aus der Hansestadt Hamburg.

Mehr Sätze für sich entschieden

In zwei Wertungen lagen die Gastgeber vor Victoria Hamburg: Sie hatten in den neun Matches mehr Sätze und mehr Spiele gewonnen. Doch das ist nun einmal im Tennis nicht entscheidend. Und so muss der Ottersberger TC nun sein finales Spiel gewinnen, um nicht abzusteigen. „Mit dem Sieg im letzten Spiel wird das aber schon klappen“, geht Christoph Engelke die abschließende Aufgabe optimistisch an.

Und das auch zu Recht: Schließlich treffen die Ottersberger auf den Schenefelder TC. Der STC nimmt zurzeit den letzten Tabellenplatz und hat in dieser Saison noch nicht einen Punkt auf der Habenseite.