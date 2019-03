Achim. Nachdem die SG Achim/Baden in der vergangenen Woche die Verpflichtung der Talente Noah Dreyer und Malte Meyer offiziell verkündet hatte, wurde nun der nächste wichtige Schritt in Sachen Kaderplanung gemacht: Tobias Naumann wird den Handball-Oberligisten auch in der Saison 2018/2019 trainieren. Die Weiterverpflichtung des Coaches hat am Dienstagvormittag SG-Teammanager Cord Katz bekannt gegeben.

Dass die SG Achim/Baden und Tobias Naumann auch in Zukunft zusammenarbeiten, scheint die logische Konsequenz der sportlichen Entwicklung zu sein, die die Mannschaft unter dem Trainer genommen hat. „Es ist innerhalb des Teams deutlich die Handschrift von Tobi zu erkennen“, findet Cord Katz. „Das Steckenpferd unseres Trainers ist die Deckungsarbeit. Außerdem lebt Tobi seinen Trainerjob. Das sieht man, wenn man ihn bei den Spielen beobachtet.“ Zwar ist die SG Achim/Baden in dieser Spielzeit ein ganzes Stück von der Platzierung aus dem Vorjahr entfernt – in der Vorsaison belegte die SG Platz drei und ist derzeit Neunter –, doch das habe nichts mit der Arbeit des Trainers zu tun. Vielmehr müsse Naumann in dieser Spielzeit mit einigen Personalproblemen auskommen. „Dennis Summa fehlt uns wegen seiner Schulterverletzung schon fast die gesamte Saison und wird eventuell gar nicht mehr in dieser Spielzeit zum Einsatz kommen“, sagt Cord Katz.

Marvin Pfeiffer fällt erst einmal aus

Nun komme noch die Verletzung von Marvin Pfeiffer hinzu. Er zog sich im jüngsten Heimspiel gegen den VfL Edewecht ebenfalls eine Blessur an der Schulter zu. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Im kommenden Spiel beim TV Neerstedt muss der Rückraumspieler jedoch definitiv passen.

Cord Katz erklärt aber auch, dass die Weiterverpflichtung von Naumann nicht selbstverständlich sei. „Das liegt aber weniger daran, dass wir nicht zusammenarbeiten wollen. Sondern vielmehr daran, ob er den Posten aus beruflichen und familiären Gründen weitermachen kann“, sagt der Teammanager. „Denn der Job ist schon viel mit Aufwand verbunden und mitunter stressig. Daher hatten wir im Verein zunächst schon unsere Bedenken.“ Nun sei man jedoch umso glücklicher, dass Tobias Naumann seine Zusage gegeben hat.

Darüber hinaus wird auch Thorben Schmidt Co-Trainer bleiben. Für Naumann sei dies ein wichtiger Aspekt, um selbst der SG Achim/Baden treu zu bleiben. „Denn wenn es bei mir beruflich mal nicht passt, übernimmt Thorben die Trainingseinheiten“, sagt der Coach. „Und meine Familie trägt meine Tätigkeit bei der SG ohnehin mit. Aber ich muss schon sagen, dass der Aufwand bei meinen Überlegungen schon eine Rolle gespielt hat.“

Genauso wie Katz findet auch Naumann, dass sich die Mannschaft auf einem guten Weg befinde. „Aber wir mussten in dieser Saison schon ein paar Rückschläge hinnehmen, die eine bessere Platzierung verhindern“, sagt Naumann. „Dieser Herausforderung stellen wir uns aber. Da zieht das Team voll mit.“ Das Engagement, das seine Sieben zeige, sei für ihn auch einer der Hauptgründe für die Zusage gewesen, meint Tobias Naumann. „Es macht Bock, mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Es sind tolle Typen dabei. Außerdem ist das Umfeld im Verein gut.“

In den kommenden Wochen sollen nun die Gespräche mit den Spielern fortgesetzt werden. Cord Katz hofft, dass sich die Weiterverpflichtung Naumanns positiv auf die weitere Kaderplanung auswirkt. „Dass Tobi bleibt, ist schon ein Signal an das Team. Sein Ansehen innerhalb der Mannschaft ist groß“, sagt der Teammanager.