Jannik Tölle, aktuell im Trikot vom TSV Ottersberg unterwegs, duelliert sich am elften Spieltag mit seinem Ex-Verein. Der Zentrumspieler kennt den TV Oyten bestens. (Björn Hake)

Oyten. Gleich für mehrere Beteiligte steht am Freitag eine Reise in die Vergangenheit an. Da wäre zum Beispiel Axel Sammrey, der Trainer vom TV Oyten. Wenn um 19.30 Uhr der Anpfiff zum Bezirksliga-Derby gegen den TSV Ottersberg ertönt, dann ist das für den 61-Jährigen keine gewöhnliche Partie. Er coachte die Ottersberger zwölf Jahre lang und begegnet dem TSV nun erstmals als Oytener Trainer in einem Ligaspiel. Noch heute hat er Verbindungen zu dem Klub, ist Sammrey doch Teil des Ottersberger Ü60-Teams. Diese Tatsache zeigt natürlich auch, dass sein Verhältnis zu seinem ehemaligen Verein intakt ist. „Ich hatte eine super Zeit dort. Wir sind respektvoll miteinander umgegangen, ich wurde gut verabschiedet. Es ist nur schade für mich, dort mit dem Oberliga-Abstieg weggegangen zu sein. Aber es hatte mir dort nicht mehr so viel Spaß gemacht: Ich wollte etwas Neues machen“, berichtet Sammrey.

So zog es ihn also im Jahr 2015 zum TV Oyten in die Kreisliga. Mit diesem Verein marschierte er sofort zur Meisterschaft und in die Bezirksliga, wo sich der Klub nun auch seit 2016 behauptet. Sicher dachte zur Zeit seines Wechsels kaum einer, dass der TVO im Jahr 2018 ein Ligaspiel gegen den TSV Ottersberg bestreitet. Der knapp zehn Kilometer entfernte Nachbar schien sportlich weit weg zu sein, das bestätigten auch immer wieder die Tests, die beide Teams absolvierten. Alle drei Freundschaftsspiele in den vergangenen eineinhalb Jahren (0:3, 0:5, 2:6) gingen klar an die Ottersberger. Nun soll es aber anders aussehen. „Wir spielen auf Sieg. Das wird ein spannendes Spiel mit zwei motivierten Mannschaften“, meint Sammrey.

Jannik Tölle, den er über mehrere Jahre bei beiden Klubs trainierte, möchte einen Oytener Erfolg jedoch verhindern. Der 23-jährige TSV-Fußballer betont: „Mit einem Unentschieden wäre ich tatsächlich nicht zufrieden. Wir wollen auf dem Platz zeigen, dass wir von der Qualität – besonders in der Breite – besser aufgestellt sind.“ Und er ist jemand, der beide Mannschaften bestens kennt. Tölle, der in Oyten wohnhaft ist, spielt gerade für Ottersberg, zwischen 2015 und 2017 streifte er sich aber auch das Trikot der Aktivenmannschaft seines Heimatortes über. Natürlich sind in dieser Zeit auch Freundschaften entstanden, diese sollen in den 90 Minuten aber ruhen. „Wir spielen gegeneinander. Für mich ist das ein geiles Spiel“, lässt der zentrale Mittelfeldspieler durchblicken.

Diesen Ehrgeiz hat Tölle von seinen beiden Trainern mitgenommen. Sammrey sowie seinen aktuellen Coach Jan Fitschen, beschreibt er als ehrgeizige Personen. Seinem derzeitigen Trainer stimmt der 23 Jahre alte Fußballer auch zu. Dieser kritisierte zuletzt häufiger die Art und Weise, wie sein Team die Spiele gewann. „Da ist für uns noch Luft nach oben“, bekräftigt Tölle. Bei der harten Konkurrenz um die Meisterschaft sei es demnach wichtig zuzulegen. Denn er möchte wie viele seiner Teamkollegen wieder zurück in die Landesliga. Sollte ihm das mit Ottersberg gelingen, dann wäre ein Verbleib wahrscheinlich. Ein Weggang nach dem Abstieg im Sommer war kein Thema: „Auch um ein Zeichen für die Leute Drumherum zu setzen, wollte ich das sinkende Schiff nicht verlassen. Ich habe das mit eingebrockt.“ Grundsätzlich ist er mit beiden Vereinen, die sich am Freitag begegnen, verbunden: „Ich fühle mich zu beiden Klubs hingezogen. Die Unterschiede sind auch nicht groß: Beide trainieren dreimal die Woche, beide wollen oben dabei sein.“ Einen erneuten Wechsel zu seinem Heimatverein schließt er nicht aus, schließlich sei er erst 23 Jahre alt.

Er und sein Team wollen nun zeigen, dass der noch ungeschlagene TSV dem TVO zumindest aktuell noch ein Stück voraus ist. Fitschen, der in Oyten wohnt, macht unmissverständlich klar: „Das ist ein Ortsderby am Freitagabend. Mehr gibt es für eine Fußballseele nicht. Wir wollen für mindestens 24 Stunden die Tabellenführung übernehmen.“