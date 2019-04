Nach dem Abpfiff herrschten beim TB Uphusen viel Frust und Enttäuschung. (Björn Hake)

Achim. Der Fußball ist voll von Phrasen, zu jeder Situation passt im Grunde eine. Das Spiel der Oberliga Niedersachsen zwischen dem TB Uphusen und dem FC Eintracht Northeim war ebenso voll von diesen Phrasen. Schlussendlich musste der TBU die Northeimer mit drei Punkten von dannen ziehen lassen – 0:1 (0:0).

Die Eintracht reißt nach Abpfiff jubelnd die Arme in die Lüfte, während die Hände bei den Uphusern vors Gesicht gehalten wurden. Die Northeimer wussten, wie glücklich sie gerade drei Punkte gewonnen hatten. Und die Uphuser wussten nicht, wie es passiert war, dass sie am Ende nicht mal einen Zähler verbuchten.

Letztlich entscheidend war das Fehlverhalten des TBU in der 78. Minute: Eugen Uschpol und Dennis Janssen sind sich nicht einig, wie sie den lang geschlagenen Ball klären sollen – „Nimm du ihn, ich hab ihn sicher.“ Das Resultat: Der Ball trumpft auf und fliegt weiter zu Northeims Top-Stürmer Melvin Zimmermann. Der zieht in den Sechzehner und schießt aus spitzem Winkel. Es kommt dabei aber nur ein Schüsschen zustande. „Den kannst du sogar mit dem Fuß anstoppen“, betitelte Coach Fabrizio Muzzicato Zimmermanns Versuch. Doch er genügte, da Keeper Christian Ahlers-Ceglarek ihn irgendwie durchrutschen ließ. „Es war klar. Die einzige Chance, dass die ein Tor machen, ist, dass wir uns ins Knie schießen“, haderte ein enttäuschter Muzzicato. „Es ist bitter, Ole hätte die Situation anders geklärt.“ Gemeint ist Kapitän Ole Laabs, der eine Minute zuvor aufgrund einer Zerrung ausgewechselt werden musste.

Gastgeber sind aktiver

Der Gegentreffer war die Quittung für die Uphuser Inkonsequenz vor dem Northeimer Gehäuse. Denn die Gastgeber stellten die bessere und aktivere Mannschaft. Von Beginn an überließen die Gäste dem TBU das Spiel und beschränkten sich auf ihr schnelles Umschaltspiel. Das war zwar ein gefährliches, doch zumeist nur in Ansätzen. Den einzigen Hochkaräter notierten sich die Northeimer in Minute acht, als Zimmermann aus 20 Metern am Verbund aus Ahlers-Ceglarek und Außenpfosten scheiterte. Das Glück des Tüchtigen.

Nach einer guten halben Stunde wussten die Platzherren ihre Feldüberlegenheit auch in Chancen umzumünzen. Zunächst fand Viktor Pekrul keinen Abnehmer für seinen scharfen Querpass, der folglich durch den Sechzehner rauschte. Wenig später pennte Northeim bei einem Einwurf, der bei Nils Laabs landete. Dieser war frei durch, zog aber nicht in die Mitte, sondern probierte es aus spitzem Winkel – knapp am langen Eck vorbei. Somit blieb es zur Pause beim 0:0.

Dass es so auch noch nach 53 Minuten stand, trieb Muzzicato und seinen Co-Trainer Mike Gabel an der Seitenlinie zur Verzweiflung. Nils Laabs hatte sich im Pressschlag behauptet und war frei durch, setzte seinen halbherzigen Schuss aber mittig aufs Tor. Northeims Keeper parierte problemlos. „So ist Fußball. Entweder er legt sich hin und er geht rein, oder es kommt halt so“, haderte Laabs mit dem fehlenden Glück.

Glück hatte der TBU jedoch anschließend bei zwei Northeimer Schüssen, die nur haarscharf ihr Ziel verfehlten. Es folgten zwei aussichtsreiche Freistöße der Gastgeber. Doch sowohl Eugen Uschpol als auch Viktor Pekrul beförderten den Ball jeweils in die Mauer. Und so kam es dann zur 78. Minute und dem, wie es im Fußball nun mal kommt. „Es sind Phrasen, aber wenn man oben steht, geht so ein Ding rein. Das war eigentlich ein prädestiniertes Unentschieden“, kommentierte Nils Laabs das 0:1.

Gegen einen passiven Gegner vermochte es der TBU jedoch auch nicht, sich weitere Hochkaräter zu erarbeiten. Das war für Nils Laabs aber nicht das Problem. „Wir spielen gegen Northeim und zuvor gegen Bersenbrück. Ich weiß nicht, was man erwartet, ob wir die 5:0 weghauen und uns 20 Chancen erarbeiten müssen? Beide Spiele waren okay, man muss es auch nicht immer schlechtreden.“

Keine Frage, der TBU hat einmal mehr ein gutes Spiel gezeigt, doch ist einmal mehr auch ohne Punkte geblieben. „Es ist immer das Gleiche. Mit unserer 'Startruppe' gegen einen Gegner, der nichts macht. Aber wir müssen das wohl akzeptieren, wenn der Gegner so gut ist“, verfiel Muzzicato aufgrund der abermaligen unnötigen Punktverluste in Sarkasmus. „Wir sind verunsichert, das merkt man, da kannst du reden wie du willst. Uns fehlt dieser Punch vorne und hinten machen wir eben diesen entscheidenden Fehler.“ Und das hat zur Konsequenz, dass Uphusen wieder auf dem 13. Tabellenplatz steht, trotz der guten Leistung. Zahlen lügen nun mal nicht.