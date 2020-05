Die Tennisplätze im Kreis Verden dürfen bald wieder genutzt werden. (Björn Hake)

Wenn die Tennisspieler in Niedersachsen ab Mittwoch wieder auf ihre Plätze dürfen, dann ist dies zwar wieder ein Schritt Richtung Normalität, von der Ausübung des Sports wie es vor der Coronakrise der Fall war, ist man aber noch weit entfernt. Bemerkbar machte sich dies schon in der Vorbereitung der Plätze. Die Herrichtung der Anlagen fiel zeitlich genau in die Hochphase des Lockdowns. Wurden die Plätze gerade bei kleineren Vereinen in den Vorjahren häufig in Eigenregie nach dem Motto „Alle packen mit an“ vorbereitet, war dies in diesem Jahr schlicht nicht möglich, da nicht gestattet.

Entsprechend der behördlichen Vorgaben durfte maximal im Zweiergespann gearbeitet werden. Beim TSV Etelsen fiel die Hauptlast auf die beiden Brüder Hans Herrmann und Holger Brake. Nun sind die Plätze spielbereit und auch sonst sieht sich der Verein gut gerüstet für die strengen Vorgaben. So muss ein striktes Hygienekonzept eingehalten werden: Gründliches Händewaschen und entsprechende Desinfektionsspender sind ebenso Pflicht wie die Maßgabe, auf der Toilette lediglich Papierhandtücher bereitzustellen. Die Nutzung der Umkleideräume und Duschen ist verboten. Die Einhaltung des mittlerweile alltäglich bekannten Mindestabstands wird auch beim Tennis vorausgesetzt, sodass die Austragung eines Doppels nicht gestattet ist. Die Spieler dürfen also nur zu zweit auf den Platz. Jeder Verein sollte einen Corona-Beauftragten benennen, der auf die Einhaltung der Regularien zu achten hat. Beim TSV Etelsen entfällt diese Aufgabe unter anderem auf den neuen Vorsitzenden Frank Rothgänger, der trotz aller Restriktionen betont: „Wir sind dennoch froh, dass es nun endlich wieder losgehen kann.“ Stolz ist der Vorsitzende auch, dass sein Verein bereits seit einigen Jahren ein Online-Buchungssystem über das Internet betreibt. Denn auch hierzu gibt es vom Verband eine klare Vorgabe. Vereinsseitig ist eine Liste zu führen, welche Person wann und wie lange auf der Anlage war. Zum einen soll so eine mögliche Infektionskette nachvollzogen werden können, zum anderen kann über die klare zeitliche Buchung eine Ansammlung von Aktiven auf der Anlage vermieden werden.

Nachbarn helfen sich

Horst Schwering, Jugendwart im Nindorfer TC merkte schon vor der offiziellen Freigabe an, „dass viele Vereine vor echte Herausforderungen gestellt werden. Es ist ja beispielsweise baulich manchmal gar nicht so leicht, die Toiletten von den Umkleideräumen zu trennen.“ Auch die nur wenige Kilometer voneinander entfernten Vereine vom Nindorfer TC und vom TC Völkersen mussten sich mit dem Führen einer Anwesenheitsliste befassen und setzten hierbei auf Nachbarschaftshilfe. „Unser Dank geht an Matthias Meyer, der kurzerhand ein System erstellt hat, mit dem nun die Mitglieder beider Vereine ihre Spielzeiten online buchen können“, erklärte Schwering. So scheint nun alles angerichtet, damit es auch auf diesen Anlagen trotz aller Auflagen zukünftig vor allem um eines geht: um den Tennissport.