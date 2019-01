Badens Libero Leon Kölle (rotes Trikot) erhielt von seinem Trainer ein Lob. An ihm habe die Niederlage in Westerstede nicht gelegen, meinte Werner Kernebeck. (Björn Hake)

Westerstede. Das Titelrennen in der Volleyball-Oberliga 1 der Männer ist so oder so bereits spannend. Der TV Baden II hatte nun die Chance, es noch brisanter zu machen. Doch diese Möglichkeit wurde nicht genutzt. Denn das Team unterlag beim Tabellenführer VSG Ammerland II klar mit 0:3 (16:25, 19:25, 22:25). Hätte die Zweitliga-Reserve nach drei oder vier Sätzen gewonnen, stünden sowohl Baden als auch Ammerland, der VC Osnabrück und der VfL Wildeshausen mit 22 Punkten da. Nun haben aber nur Osnabrück und Wildeshausen diese Punktzahl. Der TV Baden II bleibt bei 19 Zählern, Ammerland führt das Tableau nun mit 25 an.

Badens Trainer wollte die Niederlage in Westerstade gar nicht erst schönreden. „Wir haben zu keinem Zeitpunkt in die Begegnung gefunden. In jedem Satz sind wir ziemlich schnell in Rückstand geraten“, erzählte Werner Kernebeck. „Hin und wieder ging es bei uns auch mal bergauf, aber unsere Schwächephasen konnten wir nicht kompensieren, wenn es in den Sätzen in die entscheidenden Abschnitte ging.“ Noch im Hinspiel sei es komplett anders verlaufen. „Da hat Ammerland viele Fehler gemacht. Jetzt haben wir ihnen dieses Geschenk zurückgegeben“, meinte Kernebeck. Vor allem sei es die Annahme gewesen, die über weite Strecken nicht funktioniert habe, monierte der Coach des TVB. „Und auch auch die Block- und Feldabwehr funktionierte diesmal nicht. Dabei ist das eine unserer großen Stärken“, schilderte Kerne­beck. Insgesamt habe sein Team keinen guten Tag erwischt.

Lob für den Libero

Allerdings sei auch nicht alles schlecht gewesen. „Unser Zuspiel und die Leistung des Liberos waren vernünftig“, sagte Werner Kernebeck, der damit ein Lob an Leon Kölle verteilte. Der Libero liefere seit Wochen guten Leistungen ab. Doch das sollte dem TV Baden II im Ammerland nicht reichen. Die Tabellenspitze bleibt dennoch in Reichweite.