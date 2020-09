Julia Otten läuft wieder für den TV Oyten II auf. (Björn Hake)

Für den TV Oyten II ist die mehrmonatige Durststrecke nach dem Abbruch der Saison 2019/20 Mitte März bereits am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen. Beim Final Four um den Verbandspokal ist die Sieben von Trainer Kai Flathmann auf Platz drei gelandet. Durch den Sieg im kleinen Finale gegen den zukünftigen Ligarivalen HSG Heidmark winkt Oytens Zweitvertretung in der Saison 2021/22 in der Hauptrunde des DHB-Pokals eine attraktiver Gegner. Zum Auftakt der Punktrunde in der Oberliga Nord geht es für die Zweitvertretung der „Vampires“ am Sonnabend vor eigenem Anhang gegen einen unbekannten Gegner. Dieser heißt SV Altencelle. Neben dem VfL Stade und Aufsteiger HSG Nienburg hat Kai Flathmann den Auftaktgegner für eine vordere Platzierung auf dem Zettel. In der Vorsaison ist das Team vom Rande der Lüneburger Heide in der Oberliga Niedersachsen auf platz sechs gelandet.

Neben Trainer Jens Dove haben den TV Oyten II sieben Spielerinnen verlassen, darunter mit Jasmin Johannesmann (128 Saisontore), Målin Ankersen (80), Jana Stoffel (54) sowie Nathalie Meinke (53) vier der fünf Haupttorschützen. Trotz des Aderlasses ist Kai Flathmann nicht Bange vor der neuen Spielzeit. „Wir haben immer noch einen starken Kader zusammen, Spielerinnen die zuletzt im zweiten Glied standen, erhalten die Chance, sich zu beweisen“, sagt der 39-jährige Bremerhavener. Für Flathmann ist es nach einigen Jahren in der Jugend der JSG TVL/LTS Spaden die erste Station im Frauenbereich. Die Mannschaft habe ihm den Einstieg leicht gemacht, versichert Flathmann. Er habe sich gut eingelebt in Oyten.

Zu den Spielerinnen, die mehr Verantwortung erhalten sollen, gehört Mareen Köster. Die 20-jährige nimmt am Kreis die Postion von Jasmin Jophannesmann ein, zudem bildet die Achimerin mit Rückkehrerin Julia Otten den Innenblock der 6:0-Deckung. Für reichlich Tempo sorgen auf der linken Angriffsseite neben Jahne Wendt auch Alena Böttjer und Isabel Schengalz. Böttjer kommt mit der Empfehlung von 110 Saisontoren in der Landesklasse aus der eigenen Drittvertretung, Schenghalz spielte für die A-Jugend des SV Werder Bremen. Ebenso wie Mirja Meinke gehört die Rechtshänderin zum Perspektivkader der ersten Mannschaft.

„Wir sind auch ein Stück weit eine Ausbildungsmannschaft. Wir wollen Talente an das Drittligateam heranführen – das ist eine der Aufgaben einer zweiten Mannschaft“, erläutert Kai Flathmann. Die Tabelle will der Trainer dabei aber nicht komplett aus den Augen verlieren. Möglichst schnell genug Punkt für den Klassenerhalt sammeln, mit dieser Zielsetzung geht der der C-Lizenzinhaber bei den „Vampires“ in seine erste Saison. Kai Flathmann: „Geht es in der Tabelle dann ein wenig weiter nach oben, dann nehmen wir das gerne mit.“

Derweil hatte der Verband in dieser Saison eine knifflige Aufgabe zu meistern, musste doch für insgesamt 31 Teams ein geeigneter Modus gefunden werden. Die Lösung: Anstatt zwei, gibt es in der neuen Spielzeit drei Oberliga-Staffeln. Die Teams auf den Plätzen eins und zwei ermitteln am Ende der Spielzeit in einer Relegation zwei Aufsteiger in die 3. Liga, Regelabsteiger sind die jeweils Letzten der Tabelle. Weitere Absteiger spielen die Team auf den beiden Plätzen davor aus.

In der Vorbereitung, blickt Kai Flathmann auf die vergangenen Wochen zurück, habe vieles schon gut gepasst. Unter anderem wurden Vergleiche gegen die SG Findorff und den TV Neerstedt aus der Oberliga West gewonnen. Kai Flathmann: „Die Stimmung ist bestens in der Truppe. Wir freuen uns, dass es losgeht.“

Weitere Informationen

Zugänge: Julia Otten (TuS Tarmstedt), Isabel Schengalz (SV Werder Bremen A-Jugend / Perspektivkader 1. Frauen), Alena Böttjer (3. Frauen), Cora Schumacher (Wiedereinstieg)

Abgänge: Nathalie Meinke, Sabine Peek, Jasmin Johannesmann, Jana Stoffel (alle 1. Frauen), Målin Ankersen (VfL Stade), Michelle Engelhardt (Handballpause), Julia Buschmann (Handballpause)

Restkader: Birte Hemmerich - Susanne Tauke, Nina Schnaars, Annika Hübner, Marie Schote, Jahne Wendt, Jana Moll, Mareen Köster, Mirja Meinke (Perspektivkader 1. Frauen)

Trainer: Kai Flathmann

Saisonziel: Möglichst schnell den Klassenerhalt sichern

Favorit: VfL Stade PRÜ