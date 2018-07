Die Eröffnungsfeier im Göteborger Ullevi-Stadion gehört Jahr für Jahr zu den Höhepunkten des Gothia-Cups. (fr)

Landkreis Verden. Fußballerisch hatte das Jahr 1988 einiges zu bieten. Die Europameisterschaft wurde in Deutschland ausgetragen, zudem wurde der SV Werder Bremen zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte Deutscher Meister. Im schwedischen Göteburg stieg im Sommer der Gothia-Cup, der heute zu den größten Jugendfußballturnieren der Welt gehört. Damals war auch Markus Oestmann dabei. Jetzt – 30 Jahre später – kehrt er nach Göteborg zurück. Als Trainer der U15 des JFV Aller-Weser fährt er nach Schweden. Der Klub aus der Gemeinde Dörverden ist aber bei weitem nicht der einzige aus dem Kreis Verden, der sich dort vom 15. bis 21. Juli aufhält.

Die Vorfreude auf die Reise nach Nordeuropa, sie steigt von Tag zu Tag. „Wir sind alle schon sehr gespannt auf den Gothia-Cup“, sagt Markus Oestmann. Er coacht gemeinsam mit Hardi Agic die U15 des JFV Aller-Weser. „Bei den Jungs herrscht schon eine große Spannung. So ein Auslandsaufenthalt ist für sie natürlich etwas Besonderes“, weiß Oestmann. Besonders dürfte die Fahrt zum Gothia-Cup für das junge Team auch deshalb sein, weil der JFV zum ersten Mal bei dem Mammut-Turnier vertreten sein wird. Wie riesig der Gothia-Cup mittlerweile geworden ist, beweisen die nackten Zahlen: An dem einwöchigen Turnier nehmen rund 1700 Mannschaften aus 80 Nationen teil. Auf 110 Feldern werden während der Turniertage 4500 Spiele ausgetragen.

Früher Asche – heute Rasen

Als Oestmann noch als Spieler – damals für den TSV Brunsbrock – beim Gothia-Cup aktiv war, war das Turnier in seinen Ausmaßen auch schon riesig. Allerdings waren diese noch nicht annähernd so groß wie heutzutage. „Ich glaube 1988 waren Teams aus 30 Ländern dabei. Das hat sich jetzt mehr als verdoppelt“, sagt der Trainer. „Als ich als Aktiver dabei war, wurde noch auf Ascheplätzen gespielt. Das ist ja mittlerweile komplett anders. Die Spiele werden nur noch auf Natur- und Kunstrasen ausgetragen.“ Nur wenig verändert hat sich dagegen beim wohl wichtigsten Aspekt: In Göteborg geht es nämlich nicht zwingend darum, sportlich möglichst erfolgreich zu sein. Vielmehr sollen die Jugendlichen und Kinder die Atmosphäre genießen und internationale Kontakte knüpfen. „Auf das Treffen mit Fußballern und Trainern aus anderen Ländern freuen wir uns besonders“, meint Markus Oestmann. „Unseren Jungs wurde von Schulfreunden, die schon beim Gothia-Cup waren, erzählt, wie schön das Turnier doch ist. Wir haben uns dann die Frage gestellt, ob wir das auch erleben wollen.“ Eine Fahrt zu einem großen internationalen Turnier in Dänemark und eben der Gothia-Cup standen zur Auswahl. Schlussendlich entschieden sich Oestmann und Co. für die Reise über den Öresund.

Die U15 des JFV Aller-Weser trifft in ihrer Vorrundengruppe auf die beiden schwedischen Klubs Iggesunds IK und IFK Knislinge. Zudem bekommt es die Truppe mit dem Verein E. C. Pinheiros aus Brasilien zu tun. „Natürlich will man auch möglichst viele Spiele gewinnen, aber wie weit wir kommen, steht noch in den Sternen“, sagt Markus Oestmann. „Jedenfalls machen wir uns in der Nacht zu Sonntag mit 26 Leuten auf den Weg.“ Während seit Oestmanns letztem Gothia-Cup-Besuch 30 Jahre vergangenen sind, sind es bei Torsten Krieg-Hasch ganze zwölf Monate. Er fährt zum zweiten Mal in Folge mit den U14-Jungs der JSG Backsberg nach Schweden. Die Oytener treten die Reise gemeinsam mit der U14 der JSG Union und der U16 der JSG Baden/Etelsen an. Unter letzterem Namen werden die drei Teams beim Gothia-Cup antreten. „Die beiden U14-Mannschaften haben im Vorfeld schon gemeinsam trainiert“, erzählt Krieg-Hasch. „Ob wir die Teams dann in Göteborg durchmischen, müssen wir uns noch überlegen.“

Wie Oestmann hofft auch Krieg-Hasch, dass seine Teams das eine oder andere Spiel gewinnen werden. „Aber ganz ehrlich: Das Sportliche ist eher zweitrangig“, sagt der Backsberger Coach. „An dem Turnier nehmen schon richtig tolle Kicker teil. Die Erlebnisse der Woche stehen daher für uns im Vordergrund.“

Oestmann und Krieg-Hasch sind sich aber nicht nur in der Sache einig, dass das Sportliche während der einen Woche in Göteborg in den Hintergrund rücken sollen. Beide freuen sich schon jetzt auf die große Eröffnungsfeier im Göteborger Ullevi-Stadion am Montagabend. „Dieser Veranstaltung ist für die Kinder ein Traum“, findet Krieg-Hasch. „Es war im vergangenen Jahr schon schön, in ihre leuchtenden Augen zu blicken.“

Doch nicht nur für den Nachwuchs sei das Ereignis im Ullevi eine Besonderheit. Krieg-Hasch: „Ich hätte im vergangenen Jahr niemals gedacht, dass mich als Erwachsener die Feier so mitreißt.“ Markus Oestmann beschreibt seine Vorfreude auf den Montagabend ähnlich: „Die Eröffnung ist wahrscheinlich einer der Höhepunkt der Woche, wenn mehrere 10 000 Menschen gemeinsam feiern.“

In Göteborg werden zudem drei Mannschaften der JSG Achim/Uesen dabei sein. Die größte kreisverdener Delegation stellt hingegen der JFV Verden/Brunsbrock: Der Jugendförderverein schickt gleich vier Teams ins Rennen.