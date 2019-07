Erreichte neben der goldenen Medaille mit dem Team auch Platz elf in der Einzelwertung: Joelle Celina Selenkowitsch und Akeby’s Zum Glück. (FN/MARTIN FOERSTER)

Einmal bei einer Europameisterschaft ganz oben auf dem Treppchen stehen und mit einer goldenen Medaille dekoriert werden: Das dürfte für viele Sportler ein Traum sein und für viele wohl auch bleiben. Für die Achimerin Joelle Celina Selenkowitsch ist dies nun kein Traum mehr, sondern Realität. Mit der deutschen Junioren-Mannschaft gewann sie bei der Vielseitigkeits-EM in Maarsbergen (Niederlande) Gold.

Und wenn ein Traum Realität wird, ist die Freude entsprechend riesig. „Das war ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ich bin nach wie vor total begeistert und kann es noch nicht wirklich realisieren. Das wird wohl auch noch ein Weilchen dauern“, sagte Selenkowitsch. Mit dem Gedanken gespielt, dass es wirklich Gold werden könnte, hatte sie erst nach zwei der drei Prüfungen. „Das war erst nach dem Geländeritt, da wir danach viel Abstand zu den anderen Teams hatten. Wir hätten uns im Springen sogar drei Fehler leisten können“, berichtete die Achimerin.

Das Team, das von Startreiterin Selenkowitsch, Anna Lena Schaaf (Voerde), Ann-Catrin Bierlein (Warendorf) sowie Schlussreiter Calvin Böckmann (Lastrup) gebildet wurde, leistete sich lediglich einen Abwurf im Springen und durfte anschließend freudestrahlend das Treppchen erklimmen. Dadurch schloss die Truppe die Europameisterschaft mit lediglich 87 Minuspunkten ab und verwies die Briten auf Rang zwei. Die wiederum behaupteten sich mit 97,2 Minuspunkten vor Vorjahressieger Frankreich (99,7).

Platz elf im Einzel

Neben der goldenen Medaille mit der Mannschaft stand am Ende der EM für Selenkowitsch auch Rang elf in der Einzelwertung zu Buche. So gänzlich zufrieden war sie damit aber nicht. „Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Dressur, da hatte ich mir erhofft, unter 30 Minuspunkten zu bleiben.“ Dieses Ziel verpasste sie knapp mit 33,8 Minuspunkten, was vorerst Rang 25 von 77 Junioren bedeutete. Doch die beiden folgenden Prüfungen stellten die Achimerin sehr zufrieden. Im Gelände und auch im Springen handelte sich Selenkowitsch keinen einzigen weiteren Minuspunkt ein und verbesserte sich somit auf den elften Platz. „Im Gelände und im Springen hätte es nicht besser laufen können. Es war kein einziger unsicherer Sprung dabei, es waren einfach zwei tolle Runden.“ Und das sorgte dann auch für ein Gesamt-Resümee der positiven Art. „Es waren alle zufrieden mit mir, auch die Nationaltrainerin. Daher kann auch ich insgesamt zufrieden sein.“

In der Einzelwertung konnte sich Selenkowitsch zudem für ihre Teamkameradinnen Anna Lena Schaaf und Ann-Catrin Bierlein freuen. Schaaf, amtierende Deutsche Meisterin, feierte in Maarsbergen quasi einen Start-Ziel-Sieg. Bereits nach der Dressur lag sie auf Gold-Kurs und ließ sich davon auch nicht mehr abbringen (24,1 Minuspunkte). Bierlein folgte auf dem Bronzerang mit 29,3 Minuspunkten.

Für Selenkowitsch folgt nun erstmal eine Pause und ein Urlaub in New York. Nicht nur sie habe sich die Pause verdient, insbesondere gilt das auch für ihr Erfolgspferd Akeby’s Zum Glück. „Mein Pferd hat sich diese wohlverdiente Pause verdient, denn wir haben bisher eine super Saison hinter uns. Jetzt gibt es erstmal ganz viele Möhren und Äpfel zur Belohnung“, verkündete Selenkowitsch. Ihre Belohnung wird zukünftig in ihrem Zimmer hängen. „Und dort werde ich sie wahrscheinlich jeden Tag angucken und mich tierisch freuen.“

Zurecht, denn eine goldene Medaille bei einer Europameisterschaft zu gewinnen, das ist schon was ganz Besonderes. Das bleibt für die meisten Sportler ein Traum.