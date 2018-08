Nico Kiesewetter schoss seinen sechsten Saisontreffer. (Björn Hake)

Ippensen. Jetzt ist es passiert: Im dritten Saisonspiel hat der TSV Etelsen in der Fußball-Bezirksliga das erste Gegentor kassiert. Eingeschenkt wurde dieser Treffer den Schlossparkkickern vom SV Ippensen. Und da auch die TSV-Offensive diesmal nicht so torhungrig gewesen ist wie in den Partien gegen Bassen und Scharmbeckstotel, hat es für Etelsen am Sonntag nicht zum Sieg gereicht. Die beiden Teams trennten sich in Ippensen mit einem Unentschieden. 1:1 stand es nach 90 Minuten. Das ist auch der Pausenstand gewesen.

"Wir waren von der ersten Sekunde an überhaupt nicht im Spiel", sagte TSV-Trainer Gerd Buttgereit. "Wir haben keine Struktur ins Spiel bekommen. Zudem gab es zu große Lücken zwischen den Mannschaftsteilen." Dennoch ging seine Elf in Führung: In der 17. Minute durften die Gäste aus Etelsen ihren Treffer bejubeln. Torschütze war Nico Kiesewetter. Er traf nach einer Standardsituation. Timo Schöning hatte sogar das 2:0 auf dem Fuß. "Er lief alleine aufs Tor zu, haut den Ball aber drüber", bedauerte Buttgereit. "Und das war es dann eigentlich auch bei uns mit den Chancen."

Hinzu kam dann noch, dass die Schlossparkkicker die Führung nicht mit in die Pause nahmen. In der Schlussminute der ersten Hälfte bekamen die Ippenser 20 Meter vor dem gegnerischen Tor einen Freistoß zugesprochen. Marcel Gerken legte sich den Ball zurecht und traf zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel habe sich seine Mannschaft ein wenig besser präsentiert. Nennenswerte Chancen gab es in den zweiten 45 Minuten jedoch nicht mehr. "Mehr als dieser eine Punkt ist für uns diesmal nicht drin gewesen. Und unter dem Strich können wir mit dem Unentschieden sogar noch glücklich sein", sagte Buttgereit.